【華冠投顧】國巨，將往『第二反壓區』更上一層樓！？

貿易戰所引發的關稅成本，最終不是由進口商吸收，要不就是移轉給消費者。對美、中雙方來說，最終絕對是呈現兩敗俱傷的局面。因此預估，目前之情勢不大可能延續太久時間。

之前我曾說過，事實上，由一些蛛絲馬跡約略可觀察的到，川普加諸於中國的這些威脅，僅是在為明年的總統大選鋪路罷了！因此，有可能這事件最終將落了個『雷聲大，雨點小』的結局。

近日，此利空對於股市的影響力，已見削弱；台股近一個月以來的回檔，僅以修正波視之。依據目前情勢觀之，未來一周台股將有機會翻為多方主控局面。加權指數，後市可續留意上方 10433-10526 之反壓關卡是否站的上？站上該關卡，則有翻多之機。

接下來市場矚目焦點，即放在六月底即將登場的 G20 高峰會，川、習的會面，是否將為目前的僵局，帶來一線生機？續關注。

我們持續關注的 2327 國巨，今日，於低位區整理之後，已見轉強之氣勢，後市出現大回升之機率高，見下圖之最新推演。

另外，2317 鴻海於四月初起漲之後，目前又壓抑至起漲區，此區支撐力道不容小覷。日前鴻海表示，近期為了因應市場變化，客戶訂單組合有可能將稍做改變；但目前訂單有增無減，因而對公司的業務無多大影響。公司會因應巿場的需求與變化，往利益極大化的目標邁進。

該訊息無疑是給目前的股價打了一劑安定劑，鴻海目前在 72.00 之下止住跌勢，後續推演，詳見下圖之述。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 05/26 之述

下圖為今日之最新變動；今日，第一反壓區已站上，明日有極大機率往第二反壓區更上一層樓。

2317 鴻海：

下圖為 05/27 之述，今日仍位居低檔徘徊，續依此圖為依據。此波摜破支撐出現超跌，後市出現大彈升機率高！

作者：華冠投顧 葉良超 分析師