【華冠投顧】最新資料防空指揮部-恭喜4401東隆興再創新高!下一檔紡織好股在???

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、4994 傳奇、5457 宣德、1476 儒鴻

台股盤勢分析:

攻擊才是最好的防守

受到美股持續重挫影響，台北股市早盤下跌 - 34 點開出，停損賣壓殺出下，指數一度下跌 - 84 點；不過在跌破半年線後，抄底買盤開始湧現，指數震盪走高，終場小跌 - 10 點作收，收在 10301 點，成交量 935 億。

從今天台股的表現來看，武傑想說的是… 這不是『黑手』，那什麼才是『黑手』!! 延續我們先前所說… 台股結構並沒有變化，黑手的頭已經洗下去了；等待台積電的賣壓『手放開』，台股隨時會出現報復性強彈。不過，對於『壓縮的小皮球』，僅管目前多頭『防守有餘』，但攻擊明顯不足。未來避免『小皮球』爆炸，建議我們的黑手大人…『攻擊才是最好的防守』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4401 東隆興、5269 祥碩、1736 喬山、1809 中釉、3293 鈊象… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5425 台半、5340 建榮、8215 明基材、3324 雙鴻、6278 台表科、… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。