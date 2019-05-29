【豐銀投顧】放量震盪總比無量打底好

◆盤勢分析

今天台股早盤開低殺低之後又走高，在美股重挫的情況下能有此表現其實難能可貴。那麼台股今天為何又破底？為何一再出現利空？難道中美貿易戰又有不好的發展？今天美股重挫的主因並非如此，而是在於美國公債殖利率又再度倒掛。所謂的利率倒掛，指的是長天期債券 (例如 10 年公債) 的利率照理說應該要高於短天期債券利率(例如 2 年期)。但卻發生短天期債券利率高於長天期，這就叫利率倒掛。會形成倒掛的原因很多，但最近形成的原因在於很多人擔心股市崩跌、也擔心經濟變差，因此將資金轉入債券市場，大舉購債使得利率下降(債券的價格與利率是反向變動的)，所以也引發了大眾對未來經濟的疑慮，這就是今天全球股市下跌的主因。

也有一種說法，那就是當利率倒掛後，過一段時間股市就會真的崩跌。關於這個說法其實有個盲點。那就是利率倒掛其實是要維持很長一段時間，才有可能引發股市重挫。否則如果利率倒掛只是一天二天就會使股市重挫，那有心人士只要去大買債券，豈不是就可以同時放空股市大賺？筆者認為這一次的倒掛並不是經濟真正要衰退，而是從利率的角度來看，長息走勢隱含著對將來短息的預期。代表市場預期將來短期利率會下調。「倒掛」的原因可能是市場利率正在反映美聯儲近一年將降息的機率提高了。若是一次降一碼，那麼基準利率將回落到 1.75~2%，現在十年債息達到 2.3% 左右，不就高的有點奇怪嗎？因此我認為，這是一個動態的預期調整。或許經濟真有可能引發衰退，但衰退的程度應沒有大家想像中的大。況且美債並不是只有美國人在買，現在世界各國都會購買美債來當美元資產的儲備，這些國家並不是真的看衰景氣，而是在經濟發展的過程中，本來就必須有一定的美元資產來當「家底」，因此短期的殖利率波動不能就證明是經濟倒退的證據。

美國目前的通膨率並沒有因中美貿易大戰而升高，因此持續的升息或維持目前的利率其實是不合理的，因此川普要求聯準會降息，也不全然沒有道理。若將來真的降息，對股市而言反而是有好處，那麼現在擔心經濟衰退是不是太早了呢？今天台股雖然震幅頗大，不管是高檔或低檔，只要有震盪，通常就是變盤的徵兆，因為有震盪就有空間，有空間就有獲利的機會，我們家族不就利用一開盤逢低進場並順利獲利了結嗎？加上筆者的「神奇動能」又重新開始增量並開始往上走，正所謂「有量就有價」，或許在這，指數將有機會往上走也不一定，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師