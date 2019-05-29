【日盛投顧】成交量能不足 指數低檔震盪

◆盤勢分析

1. 美股四大指數走弱，周三晨間亞洲股市普遍承壓。台股早盤以低盤開出，但隨即一路震盪走高，終場收在 10,301.78 點，下漲 10.53 點，跌幅 0.10%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收長下影線小黑 K 棒，10200 點大關略見支撐。

(2) 量能：成交量微增至 936.56 億元，呈現量能不足，觀望氣氛濃厚。

(3) 技術指標：日 KD 指標在超賣區擺盪、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 58.35 億元；外資 - 60.45 億元、投信 - 1.29 億元、自營 + 3.39 億元。

3.OTC 指數開低走低，盤中創本波最低 130.45 點，但尾盤跌幅略為收斂，終場收在 131.45 點，下跌 0.49%，目前短線支撐為 130 點整數關卡。

跌深電子、營建與食品表現佳

1.AMD 相關類股：AMD 發表新品，周二股價上漲近 10%，帶動相關概念股 5269 祥碩股價強攻漲停、3563 建策股價上漲 4.76%。

2.CDR：2323 中環董事長發表 2Q19 公司展望佳，下半年會比上半年更好，激勵周三股價漲停鎖死，帶動同業 2349 錸德股價同步逆勢走高。

3. 跌深電子股：電子紙 8069 元太、PCB8046 南電、IC 封裝測試 2449 京元電、觸控模組 6456GIS-KY 與被動元件 2327 國巨、2492 華新科，因為波段跌幅超過兩成，周三股價止跌回升。

4. 營建：因不具中美貿易爭端影響，且有台資企業回台題材， 2501 國建、2520 冠德、2548 華固、5534 長虹維持強勢，營建族群漲勢擴延 2547 日勝生、5531 鄉林；此外，9940 信義股價上漲 2.92% 創波段新高價。

5. 食品：天氣即將轉熱，傳統銷售旺季到來，1201 味全、1210 大成、1227 佳格、1229 聯華股價持續走高。