【富蘭克林】美中貿易衝突升溫 債券型基金表現突出

聚焦高息的全球債及全高收

美中貿易談判再生波瀾，美國 5/10 凌晨起美國正式將把 2,000 億美元進口產品關稅稅率自 10% 提高至 25%，並全面封殺華為，中國態度也轉趨強硬，史坦普五百指數結束連四個月上漲。市場避險需求增加，聯準會會議紀錄強調將對調整利率保持耐心，加上多家央行展現鴿派及降息的措施，推動債券型基金普遍走揚。總計五月以來台灣金管會證期局核備的 1,033 檔境外基金 (股、債均含) 平均下跌 1.43%；其中 777 檔股票型基金平均下跌 2.49%，238 檔債券型基金平均上漲 1.82% (理柏資訊，台幣計價至 5/24)。

六月底 G20 會議前是美中貿易對峙發展的關鍵時期，近期因雙方衝突升溫，預估反應「信心面」的經濟數據如採購經理人指數 (PMI) 與金融市場表現勢必呈現下滑趨勢，不利短期市場情緒，但也可能對雙方繼續協商與達成協議形成推動壓力，只要雙方能持續協商，預期對金融市場影響可望逐漸鈍化，不同於去年下半年美中嚴峻對立之際，中國官方今年來刺激政策力道與頻率明顯加大，加上聯準會等主要央行態度轉偏鴿派，有助緩衝經濟下行風險，惟科技硬體與半導體股恐因華為事件而承壓。建議已進場者可續抱部位靜待情勢明朗，靠攏高息資產為核心，包括新興當地貨幣債券型基金或全球高收益債，擔心波動者可增加防禦配置，包括側重投資級公債與跟美元指數正向連動的全球債券型基金，以及新興起的伊斯蘭債券資產，中長期資金採分批或定期定額股票型基金的策略介入，投資側重內需消費與醫療創新題材的亞洲中小型股票型基金，搭配大中華與全球新興市場股票型基金，美股操作建議逢回加碼，首選生技與成長型美股基金。

主要股票暨產業型基金：大選落幕帶動印股再創新高 中美貿易糾紛拖累循環類股表現

美國總統川普在中美貿易協商最後關鍵前突然宣佈自 5/10 起將 2000 億美元中國進口商品關稅由 10% 升至 25%，中國亦提出對美國 600 億美元報復性加徵關稅清單，恐慌氣氛引發全球股市下跌。各產業走勢分化，具防禦性的公用事業基金表現領先，單月上揚 3.91%。醫療保健及生技基金本月也有 2.57% 和 1.88% 漲幅，因生技股四月份已先於美股進行修正且較不受貿易戰影響。相對循環性類股承壓，中美貿易戰擔憂使能源及原物料跌幅超過 5%。同時貿易衝突擴大至科技戰擔憂，美國將華為列為禁止貿易往來對象，Google 以及英特爾等晶片業者均將凍結對華為的關鍵軟硬體供應，科技股本月下跌 5.72%。

個別國家中，印度股市最為強勢，印度國會大選計票結果顯示現任總理所屬人民黨執政聯盟大獲全勝，激勵印股大漲創歷史新高價位，印度基金上漲 2.80%。美國國務卿蓬佩奧與俄羅斯總統普丁會面舒緩美俄緊張關係擔憂，東歐基金也逆勢收紅上漲 0.46%。相對大中華股票表現較弱，因美中互對雙方進口商品提高關稅稅率，中美雙方態度仍舊強硬，拖累大中華基金五月下跌 9.27%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克強調，儘管近期美中貿易戰疑慮升溫，金融市場的不確定性再度上揚，也彰顯了波動度控管的重要性，但從近期公布的企業獲利來看，並沒有看到企業體質出現系統性惡化或是衰退風險上揚。經理團隊在股市方面，側重內需型產業如醫療、金融業，降低關稅可能的衝擊，債市投資策略則以美國高收益債為核心，並增加公債及高評級債，嚴控風險爭取穩健收益。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，許多新興國家和地區的人口變化與老齡化增加了醫療保健系統的壓力，我們認為，這些因素將繼續有利於醫院、保健品、醫療設備和製藥行業；此外，在勞動人口增加及家庭收入提高的背景下，新興市場對商品和服務的需求將加速增長，這種趨勢將為提供高端消費與服務的企業帶來商機，而收入成長也推動了對更複雜金融產品和服務的需求，比如財富管理和資產管理。基金現階段國別配置以中韓印度小型股為核心，聚焦民生消費、宅經濟、美容保健、資訊科技、金融深化五大趨勢，分享亞洲小型股投資機會。

主要債券及平衡型基金：貿易衝突升溫及全球央行續鴿派，債券型基金普遍走揚

美國總統川普在中美貿易協商最後關鍵前突然宣佈自 5/10 起將 2000 億美元中國進口商品關稅由 10% 升至 25%，中國亦提出對美國 600 億美元報復性加徵關稅清單，恐慌氣氛引發市場避險需求，再加上聯準會會議紀錄強調將對調整利率保持耐心，債券型基金本月普遍走揚，其中美國政府債券型上揚 2.86% 表現領先。新興債市雖遇資金匯出，但尚未到信用崩潰，新興國家當地債當月上揚 1.39%，其中印度債因現任執政黨在國會大選後大獲全勝、市場樂觀期待退休金改革法案的審議進度、及美國取消加墨鋼鋁關稅，印債、巴債及墨債挹注新興市場當地債表現。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可．哈森泰博表示，歐洲風險被市場低估，民粹風氣導致國家和政府的分裂、體制的弱化，繼而引發經濟政策的風險，因此基金持續放空歐元。而當投資人焦點都在中美貿易關係發展之際，新興市場投資機會多元，包含大選剛結束且連任的如印度、印尼執政黨有政策改革可期待，而巴西新政府所提出退休金改革法案於國會的審議亦有所進展，再加上許多市場對中美貿易關係的直接關連性並不高，但卻也在本波市場恐慌時遭逢賣壓，這反而締造低接的機會。

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人葛倫 ‧ 華勒表示，美國勞動及消費動能強勁，將支撐企業獲利回溫，有利於高收益債的表現，但在美中貿易緊張情勢升溫之際，投資團隊持續側重內需導向的美國公司債，並在新興市場債精選具有退休金改革題材及高殖利率的拉丁美洲債券，及隨大選落幕後政治局勢趨於穩定的印度及印尼債，一次網羅兩大高息債券的投資機會。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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