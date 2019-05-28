【富蘭克林】溫馨五月 臺灣銀行富蘭克林公益送暖 基金理財好得意

迎接慈母月佳節，臺灣銀行與富蘭克林連袂舉辦「悅音悠揚．馨愛無限」公益音樂會，並結合實用的投資理財講座活動，由富蘭克林資深講師闡述全球市場概況及投資心法，會中也邀請愛盲樂團演出歌頌母親的系列組曲，知名音樂家及歌手同場獻藝，活動過程溫馨又愛心滿溢，受邀的臺銀貴賓客戶都渡過動人的母親節饗宴。

臺銀將活動結合公益，並號召客戶一同響應，深獲好評。為慶祝母親佳節的到來，特地邀請愛盲樂團、視障音樂家黃裕翔以及實力派唱將，詮釋一系列經典樂曲，而富蘭克林的資深講師也提供如何利用基金打造讓資產增長、全家財富無虞的投資訣竅，受邀的貴賓沉浸在溫暖的音符與實用的理財氛圍中，收獲滿滿。

臺灣銀行執國內銀行牛耳，服務的腳步仍持續邁進不鬆懈，在今年獲頒財訊雜誌財富管理大獎的「本國銀行最佳客戶推薦獎」及「最佳創意行銷影音獎」，印證財富管理團隊紮實的服務內涵與實力。秉持 5P 經營方針，臺銀落實「以人為本（People-centered）」、「健全資產品質（Portfolio-sound）」、「績效成果驅動（Performance-driven）」、「前瞻服務導向（Prospection-oriented）」、「恪守金融普世價值與原則（Principle-based）」，精進財富管理服務的深度與廣度，擦亮臺銀百年招牌。

而甫創下在國內五大基金獎中連續獲獎 20 年 * 的富蘭克林，擁有深厚的全球化股債投資經驗，秉持「投資全球化、行動在地化」的原則，得以領先掌握投資風向並提前落實於基金佈局配置與理財服務。在產品面，總代理之 54 檔（統計至 2019/05/07）基金類型多元且具前瞻，例如今年就引進境外第一檔伊斯蘭債券型基金，能拓展國內投資人的理財舞台；在服務方面，在保有和客戶直接面對面的理財諮詢及講座的同時，更積極把基金理財服務觸角延伸至社群平台，並率先推出 AI 智能理財服務，以數位理財及金融科技，協助投資人提升理財效益。

富蘭克林表示，美中貿易爭端再起，加上時節進入五窮六絕傳統淡季，建議投資人增加債券及防禦型產業配置，採取逢震盪加碼或大額定期定額股票型基金，以三策略建構攻守兼備的投資組合。策略一「精選高息資產」，首選佈局新興國家體質改善且擁有較高殖利率優勢的全球債券型或新興當地貨幣債券型基金；策略二「擇優布局好股票」，看好大中華、亞洲中小型股及全球新興市場股票型等長線行情正向的基金，而生技、科技與天然資源產業型基金也適合積極的投資人逢回加碼、波段操作；策略三「防禦配置抗波動」，可增持具備內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股，因應市場波動環境。

* 資料來源：自 2000 年起至 2019/3/13 止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金 20 年來共獲 218 座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

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