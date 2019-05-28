【華冠投顧】台股力守10300點，比特幣概念股飆漲!

大盤震盪下跌 21 點，以 10312 點作收，收今日最低點，成交量 1526 億元，不過今日若無最後一盤 MSCI 季度調整的量，大盤成交量僅 800 多億元，外資連 15 賣。

大盤上周四破低來到 10289 點，周五反彈，我們說: 大盤尚未好，昨日周一漲 5 點說: 大盤一好三壞，還沒好，大家都看到了吧... 大盤已經過三天努力，就是漲不動，今收 10312 點，雖力守 10300 點，但離破底僅差 23 點而已，完全如預期規劃，破底風險未除。

盤面焦點: 中美貿易戰意外掀起今年比特幣飆漲，加上 AT&T 上周表示將允許顧客用比特幣或比特幣現金繳費，台灣手機廠商 HTC 推出一支專門幫助民眾儲存數位貨幣的手機，臉書據傳也在籌措自己的加密貨幣，富達投信則成立一家公司幫助機構投資人買賣比特幣，比特幣價格狂飆再逼近 9000 美元，攀抵逾一年來新高，麗臺 (2465) 挾 Q1 獲利由虧為盈，漲停，帶動映泰 (2399)，青雲(5386) 強鎖漲停，世芯 - KY(3661)，撼訊 (6150)，創意(3443)，承啟(2425) 等亦聯袂上攻，成為盤面強勢股。萬年清 (6624) 今以每股 50 元掛牌上櫃，大漲 13.6 元，漲幅 27.2%；資產題材持續發燒，營建股多頭十足，今日國建 (2501) 股價漲幅逾 4%。

台股力守 10300 點，不過外資續 15 賣，量能萎縮，未突破轉強，破底風險尚未解除，仍需資金控管，現金為王，靜待轉強訊號出現。

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