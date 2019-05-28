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【華冠投顧】台股力守10300點，比特幣概念股飆漲!

※來源：華冠投顧

大盤震盪下跌 21 點，以 10312 點作收，收今日最低點，成交量 1526 億元，不過今日若無最後一盤 MSCI 季度調整的量，大盤成交量僅 800 多億元，外資連 15 賣。

大盤上周四破低來到 10289 點，周五反彈，我們說: 大盤尚未好，昨日周一漲 5 點說: 大盤一好三壞，還沒好，大家都看到了吧... 大盤已經過三天努力，就是漲不動，今收 10312 點，雖力守 10300 點，但離破底僅差 23 點而已，完全如預期規劃，破底風險未除。

盤面焦點: 中美貿易戰意外掀起今年比特幣飆漲，加上 AT&T 上周表示將允許顧客用比特幣比特幣現金繳費，台灣手機廠商 HTC 推出一支專門幫助民眾儲存數位貨幣的手機，臉書據傳也在籌措自己的加密貨幣，富達投信則成立一家公司幫助機構投資人買賣比特幣比特幣價格狂飆再逼近 9000 美元，攀抵逾一年來新高，麗臺 (2465) 挾 Q1 獲利由虧為盈，漲停，帶動映泰 (2399)，青雲(5386) 強鎖漲停，世芯 - KY(3661)，撼訊 (6150)，創意(3443)，承啟(2425) 等亦聯袂上攻，成為盤面強勢股。萬年清 (6624) 今以每股 50 元掛牌上櫃，大漲 13.6 元，漲幅 27.2%；資產題材持續發燒，營建股多頭十足，今日國建 (2501) 股價漲幅逾 4%。

台股力守 10300 點，不過外資續 15 賣，量能萎縮，未突破轉強，破底風險尚未解除，仍需資金控管，現金為王，靜待轉強訊號出現。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號
資料僅供參考投資應審慎評估

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