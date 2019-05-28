【華冠投顧】最新資料防空指揮部-恭喜愛國者飛彈-3535晶彩科+8.95%!再次發射成功!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、4994 傳奇、5457 宣德、3535 晶彩科

台股盤勢分析:

利空淡化

隨著『貿易戰』利空持續淡化，台北股市早盤小漲 + 14 點開出，在量縮萎縮下，全數指數維持在平盤附近震盪；尾盤讓 MSCI 權重調整衝擊，加權指數終場下跌 - 21 點作收，收在 10312 點，成氏量 1526 億。

籌碼面已經萬事俱備…『只欠東風』!! 對於台股『消息面』的擺盪，從今天亞股的表現，顯然對於川普的談話，市場已經出現『利空淡化』跡象。只是受到 MSCI 權重調整影響，終場再度跌破年線關卡；但是整體來看，台股結構並沒有太大改變。所以武傑還是老話一句… 黑手的頭已經洗下去了，台股隨時會出現報復性強彈。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4401 東隆興、3535 晶彩科、6150 撼訊、6163 華電網、6230 超眾、3443 創意… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4728 雙美、6147 頎邦、3691 碩禾、1736 喬山、1309 台達化、2206 三陽… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。