【華冠投顧】賴昇楷：MSCI調整權重殺最後一盤 大盤由窒息量變爆量收黑 這個現象該如何解讀呢???

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

近日昇楷提醒「台股低量震盪、賣壓漸輕，但多頭尚未見到大咖買盤進來做出Ｋ線轉折或破底翻型態，建議起碼等多頭穩住陣腳再伺機擴大操作部位」。

昨夜美股休市、今日亞股普遍小漲，但台股受制於 MSCI 三降權重將於收盤生效，最後一盤可能摜壓之疑慮壓抑了買盤力道，也使得盤中表現弱於亞股，呈現近乎窒息量的狹幅震盪走勢。大盤最後一盤不脫市場預期出現摜壓，爆出 783 億大量壓低 30 點，終場 - 21 點以最低點作收，OTC 指數則相反，+0.47% 以最高點作收。

今日受到 MSCI 調整權重干擾，成交量由盤中的窒息量轉變為收盤的爆巨量，終場 1529 億的量更創下自 5/6 波段起跌以來新大量，然而從幾個面向來看，今天的爆量收黑也不全然是壞事：(1) 盤中買盤看似消極，但頗有集中資源於最後一盤阻跌的意味，因此最後一盤即便爆量摜壓，指數卻是不再破底甚至不破昨低；(2) 期貨盤中相對弱勢，但當現貨以今日最低點作收時，期貨並不見太大反應，摩台期與台指期甚至於中盤之後同步出現低點愈墊愈高現象，收盤價差狀態反倒好轉。從上列現象得知目前盤面還是有大人在照顧，一旦外部利空趨緩，這些力守的買盤自然會有作價的動機。

不過老話一句，台股現階段還在空方架構下，雖說多頭阻跌意圖明顯，但仍需見到大盤走出轉折型態或 "破底翻" 走勢，多頭才能重掌優勢。

＜操作策略＞

本月上旬昇楷之操作策略成功避開台股急跌段，並自中旬開始鎖定潛力股布局，主要著重在 "運動大聯盟"、生技... 等族群以及單兵突破股。

相對指數而言，現階段佈局個股多仍守住強勢整理姿態甚至逆勢強攻（例如昨日提到的《(屠龍刀)3083 網龍》），但要重申的是，台股還在空方架構下，一旦跌破預設之移動停損停利點，仍會執行 "無論賺賠都先出場" 之操作紀律。

反之，假若大盤走出轉折甚至 "破底翻" 型態，操作上則必須趁機擴大多頭部位，畢竟本波利空來得太突然，很多主力於高檔根本來不及跑，加上 5/14 開始又有大咖不斷進場承接外資倒出來的籌碼（5/14 迄今外資賣超逾千億，跌點僅約 200 多點），根據歷史經驗，一旦多頭重掌控盤權，很容易衍生報復性反彈走勢。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，美中貿易戰掀起比特幣飆漲，相關概念股《2399 映泰》、《5386 青雲》、《2465 麗臺》、《6150 撼訊》、《3661 世芯 - KY》、《2425 承啟》... 漲勢加速；5G 概念股《6230 超眾》、《2345 智邦》、《5349 先豐》、《4979 華星光》、《8046 南電》... 跌深反彈；"運動大聯盟" 族群以《1440 南紡》、《1473 台南》、《4401 東隆興》、《1464 得力》... 較為強勢。

弱勢股方面，近期姿態較高的《4728 雙美》、《3691 碩禾》、《1736 喬山》、《2206 三陽》、《3454 晶睿》、《5483 中美晶》... 出現補跌；破低個股則包括《2449 京元電》、《6269 台郡》、《2409 友達》、《2439 美律》... 等；上週利空不斷的被動元件族群，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》依舊壓在所有均線之下維持弱勢結構，短線需重上五月中下旬之整理平台，打出 "破底翻" 型態，才具備轉強機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。