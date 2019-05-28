【日盛投顧】未破前低續整理 轉強需重返10日均線

◆盤勢分析

1. 週二台股狹幅震盪，消費內需股點火支撐盤面，但市場聚焦 MSCI 尾盤調整，盤中觀望氣氛濃厚，後因 MSCI 調整出現近期大量，終場指數由紅翻黑下跌 21.82 點，跌幅 0.21%，收在 10312.31 點，成交金額為 1527.53 億元。三大法人合計賣超 39.28 億元：外資賣超 56.02 億元、投信買超 1.27 億元、自營商買超 15.47 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，呈現背離走勢，不過已三日未破前低，短線轉強缺口（10453 點）需封閉。

（2）、均線：半年線支撐未見失守，短期止跌反彈觀察 10 日均線。

（3）、技術指標：KD 低檔鈍化，6 日 RSI 值（24）低於 50，短線弱勢整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.47%，收在 131.64 點，相較加權指數強勢。近期受 10 日均線壓抑指數表現，因此反彈若能突破 10 日均線，方有較大幅度的反彈格局。6 日 RSI 值（32）低於 50，短線弱勢整理。

4. 台股選股方向可留意食品、題材電子股、營建、越概、生技、資產等。

傳產股續強 電子股題材視之

1.MSCI 調整大幅波動股：權值股 2317 鴻海受調降走跌，5876 上海商銀受調升拉抬幅度較大。最後一盤漲逾 3% 如 1305 華夏、1310 台苯、2207 和泰車、2867 三商壽、5820 日盛金等。最後一盤跌逾 3% 如 5531 鄉林、2809 京城銀、2489 瑞軒、2608 嘉里大榮、2449 京元電、2023 燁輝等。

2. 比特幣概念：比特幣逼近 9000 美元，攻上近 1 年新高，帶動相關個股如 2465 麗臺、2399 映泰、5389 青雲等股價攻漲停、2376 技嘉、2377 微星、3443 創意、3661 世芯 - KY 等短線皆可望受惠。

3. 電子股：2019 台北國際電腦展（Computex）於今日登場，短線受此題材激勵，部分個股呈現反彈走勢，如 3260 威剛、6669 緯穎、6591 動力 - KY、2379 瑞昱、2382 廣達、2345 智邦等股價走揚。

4. 食品：時序進入銷售旺季，此次貿易戰中，續強族群之一，個股輪動表現，由 1227 佳格跳空上漲，其他個股如 1201 味全、1210 大成、1215 卜蜂、1216 統一、1229 聯華等皆呈現多頭型態。

5. 營建：市場資金轉入尋求避險，加上高殖利率、企業回台設廠題材，如 2501 國建、2514 龍邦股價大漲逾 5%，相關個股如 2548 華固、5534 長虹、2520 冠德、2538 基泰等皆可留意。

6. 生技：受中、美貿易戰衝擊較小，有望成為資金避風港之一，如第一季財報亮眼 1762 中化生股價創波段高。中國開始注重保健食品管理，相關業者可望拉升市佔率如 8436 大江、1707 葡萄王。