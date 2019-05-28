台首家全球授權生物相似藥藥廠 台康生6月底前上櫃

生技股新兵台康生 (6589-TE) 規劃 6 月底前掛牌上櫃，台康生日前宣布，與全球學名藥及生物相似藥大廠 Sandoz AG，簽訂自行開發乳癌生物相似藥 EG12014 (Trastuzumab Biosimilar to Roche / Genentech’s Herceptin)除台灣及中國以外之全球專屬授權銷售合約，台康生成台灣首家完成全球授權，並將在全球銷售台灣自行開發及生產的生物相似藥的廠商。

台康生指出，根據合約約定，已獲得簽約金並陸續取得各階段里程碑金 (Milestone Payments) 及在授權市場之產品銷售分潤(Profit Share)。

根據原廠羅氏 (Roche) 2018 年年報，Herceptin 全球銷售額，達 69.82 億瑞士法郎，在台灣健保支出藥品品項中，也是最大一個藥品，每年支出近 30 億元，未來 EG12014(trastuzumab 生物相似藥) 全球上市後，營收將挹注實質收益。

台康生指出，目前收案已達預期目標，至上周 (5/21) 已開啟 62 個臨床試驗中心，且收案達 66 位病例，並規劃在 2020 年第 1 季完成最後一例病患入主，預計在 2021 年第 1 季完成主要療效指標評估，同時準備申請藥品查驗登記審核，中國的授權談判，也因與 Sandoz 簽約催化後迅速進行，目前積極洽談中。

台康生創新逆向工程技術也同時開發 4 項生物相似藥產品，第二項治療 HER2 陽性乳癌之第二代抗體產品，也順利往前推展，規劃明年在歐洲進行一期臨床試驗。

台康生竹北商業化生產工廠，也已成功完成首批生產，今年將完成多批次商業化規模生產，委託開發暨生產 CDMO 業務上個月也成功簽署一件美國委託案，年底日本厚生省也將來台實地查核。台康生強調，國際化腳步今年大步躍進，預計明年營收將穩健成長。