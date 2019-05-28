台股盤中－消費內需撐場 資金場外觀望成交量恐低於900億元

電子、半導體氣勢疲弱，台股今 (28) 日靠著內需族群支撐，盤中指數在 10330 點附近震盪，成功守住半年線，但市場觀望氛圍仍未消散，盤中持續震盪整理，預估今日恐持續量縮，成交量仍低於千億元。

台股今天主要靠食品、遊戲及建築等內需概念股撐盤，今天盤面包含玻璃、食品與營建等族群，成今日盤面亮點。

台積電、大立光與鴻海等權值三王，今日股價在買盤支撐下，股價同步上漲，但美中貿易戰持續膠著，影響市場追價意願，導致權值三王股價盤中平盤整理，漲幅相對有限。

食品股中的佳格在買盤挹注下，盤中大漲 4.8%，股價也衝波段新高，卜蜂今日也有 2.5% 以上的漲幅，聯華食與大成也在買盤敲進下，分別上漲 1.1%、0.64% 的漲幅。

比特幣價格飆漲，交易價格逼近 9000 美元，創 2018 年 5 月中旬以來最高價，概念股股價跟著飆升，麗臺今天股價強漲 10% 漲停關門、映泰也有 8% 以上的漲幅，青雲、撼訊、世芯 - KY 盤中今天也有 4% 以上漲幅。

營建族群中的國建今天大漲 5% 以上，台開、遠雄、宏璟、鼎固 - KY 也有 1% 以上的漲幅。

華為概念股相關類股股價也普遍回神，包括健鼎今天上漲 2.3%，廣達、金像電、奇宏、京元電、合勤控都有 1% 以上的漲幅。

法人表示，美中貿易戰態勢未明，資金持續場邊觀望，追價意願明顯薄弱，觀察資金動態，主要仍轉向內需、資產題材個股，加上 MSCI 明晟半年度權重調整即將在今天盤後生效，短線提防盤勢震盪，勿貿然追價。