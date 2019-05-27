〈台北國際電腦展〉超微多款7奈米新品下半年齊發 帶旺台供應鏈營運

台北國際電腦展 (COMPUTEX 2019) 將於明 (28) 日起登場，超微 (AMD) 總裁暨執行長蘇姿丰今 (27) 日在 CEO Keynote 上揭露多款 AMD 採 7 奈米製程技術新品，將於 7 月起陸續上市，相關供應鏈包含上游晶圓生產與下游主機板業者等，下半年營運將同步加溫。

蘇姿丰今日以「新世代高效能運算」為題進行演講， 並發表多款 AMD 採 7 奈米製程技術新品，包括資料中心用第二代 EPYC 處理器 ROME，電競繪圖處理器 RADEON，第三代 Ryzen 桌上型電腦處理器 Ryzen 7 3700x、Ryzen 7 3800x、Ryzen 9 3900x，衝刺電競與資料中心需求，預計將於今年 7 月陸續上市。

AMD 此次推出的多款新品，均採用台積電 (2330-TW)7 奈米製程技術，在 AMD 市占率提升下，有助 7 奈米產能利用率表現，除台積電外，祥碩 (5269-TW) 為 AMD 高速傳輸晶片組供應商，健策 (3563-TW) 供應處理器均熱片，日月光投控 (3711-TW) 也取得部分處理器封測代工訂單，下半年在 AMD 新晶片全面量產出貨下，供應鏈營運均可直接受惠。

在今日發表會上，蘇姿丰也揭露第三代 Ryzen 桌上型電腦處理器系列價格，同為 8 核心的處理器 Ryzen 7 3700x 及 Ryzen 7 3800x，售價分別為 329 美元及 399 美元，而 12 核心的 Ryzen 9 3900x，售價也僅 499 美元，相較於英特爾 (Intel)12 核心的 i9-9920X 售價 1189 美元，售價親民許多。

蘇姿丰說，第三代 Ryzen 採用 7 奈米，規格與效能均更佳，且定價策略比同業更具競爭力，對自家新品相當有信心。在規格與價格均更具競爭力之下，預期下游包含主板廠華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、撼訊 (6150-TW)、承啟 (2425-TW)、微星 (2377-TW) 等，均可望導入新一代處理器推相關主板，為營運添動能。

筆電雙 A 華碩與宏碁 (2353-TW) 也在今日演講中宣布，將推出搭載超微第三代 Ryzen 桌上型電腦處理器系列的電競桌機，其中華碩搭載推出的新機種為 ROG Strix GL10DH，宏碁則是 Nitro 5 與 Predator 電競筆電系列，且 Nitro 5 系統中，將同時搭載 Ryzen 中央處理器與 RADEON 繪圖處理器。

至於資料中心用第二代 EPYC 處理器 ROME，AMD 除將與微軟在在 Azure 雲端服務平台上擴大合作外，也將與許多伺服器廠商合作，預期伺服器代工廠包括英業達 (2356-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW)，均可望受惠拉貨需求。