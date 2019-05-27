台企銀靠都更危老融資助攻 今年獲利可望持續成長

台企銀 (2834-TW) 調整體質奏效，帶動獲利成長，董事長黃博怡表示，受惠放款結構調整，加上中小企業與都更危老建物重建等業務助攻，今年獲利可望繼續成長，「長期目標要逐漸脫離後段班前進」。

台企銀今 (27) 日股價平盤震盪，終場收在 12.65 元，平盤作收，成交量 10768 張。

台企銀今天舉行「創新金融專案辦公室」揭牌儀式暨成果發表會，黃博怡會後受訪時表示，過去 1 年積極調整放款結構，包括降低利率較低的政府國營部門的放款比重，聚焦中小企業放款，帶動去年獲利年增幅超過 5 成以上。

台企銀去年積極調整放款結構，並強化財務操作，稅前盈餘 91.73 億元，較前年大幅成長 56%，今年前 4 月稅前盈餘 33.91 億元、稅後純益 28.61 億元、年增 23%，每股稅後純益 (EPS)0.45 元。

黃博怡說，今年除繼續衝刺中小企業放款，還多了都更與危險老舊建築融資，預期在放款利率較高的都更與危老建築等業務加持，可望帶動獲利逐漸成長，從長遠角度來看，「台企銀獲利要從後段班持續前進」。

台企銀也因獲利成長，帶動每股淨值跟著增加，至 4 月底止，每股淨值已經提升至 13.87 元，另外，為掌握對中小企、新創與小微企業的商機，擬由國發基金進行私募增資，估規模約 50 到 100 億元，此案將在 6 月 14 日股東常會討論，並待行政院拍板核定後才會定案。