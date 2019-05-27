〈台北國際電腦展〉超微亮相多款7奈米新品 強攻電競與資料中心商機

台北國際電腦展 (COMPUTEX 2019) 將於明 (28) 日起登場，今 (27) 日主辦單位邀請超微 (AMD) 總裁暨執行長蘇姿丰，擔任 CEO Keynote 主講人，她並發表多款 AMD 採 7 奈米製程技術新品，衝刺電競與資料中心需求；市場看好，超微多項新品預計今年 7 月陸續上市，市場熱度升溫，將有助台積電與相關供應鏈營運表現。

蘇姿丰今日以「新世代高效能運算」為題進行演講， 與重要合作夥伴揭示將推出的產品細節，展示如何建構全新高效能運算產業體系，探討高效能運算技術的發展與產業布局。

蘇姿丰表示，無論 PC、電競或資料中心，都需要高效能運算，超微過去 3 至 5 年所做的決定，讓超微有不同於別家廠商的表現，為達製程技術領先，也與台積電在 7 奈米製程上合作，以台積電 7 奈米製程打造 CPU 與 GPU。市場認為，在超微多項 7 奈米製程新品陸續於 7 月上市推升下，將有助台積電下半年營運動能。

蘇姿丰今日演講中，也介紹多項新品，包括資料中心用第二代 EPYC 處理器 ROME，預計第 3 季上市；電競繪圖處理器 RADEON，預計 7 月推出；第三代 Ryzen 桌上型電腦處理器 Ryzen 7 3700x、Ryzen 7 3800x、Ryzen 9 3900x，預計 7 月 7 日推出。

同時，華碩與宏碁也在今日演講中宣布，將推出搭載超微第三代 Ryzen 桌上型電腦處理器系列的電競桌機，其中華碩搭載推出的新機種為 ROG Strix GL10DH，宏碁則是 Nitro 5 與 Predator 電競筆電系列，且 Nitro 5 系統中，將同時搭載 Ryzen 中央處理器與 RADEON 繪圖處理器。