〈台北京華城開標〉京華城6/27第3度進行標售 放寬投標條件但不公開底價

外資商仲戴德梁行今 (27) 日針對台北市京華城土地及地上物第 3 度發出招標通知，預計 6 月 27 日開標。市場預估，本次價格將低於首度招標時的底價 380 億元，但實際底價登載於投標須知上，戴德梁行不願公開。

戴德梁行表示，京華城全區土地和地上物將於 6 月 27 日舉行第 3 度開標，同時，對於此次的標案，除底價登載於投標須知之外，戴德梁行並表示，投標金額高於或等於標售底價的最高價者為得標人，同時，填寫的投標金額如低於標售底價將不沒收押標金；若所有投標金額都低於標售底價，將優先與其中最高價者進行議約，除投標人有重大明顯違約之情形外，以不沒收押標金為契約訂定原則。

台北市京華城土地及地上物，台北京華城地產標案去年 12 月 12 日第一次開國際標，底價為 380 億元，但無人投標而以流標收場，戴德梁行在 3 月 29 日新一輪的招標，相關的投標條件已經更動，取消去年底招標時以全區以或分 A、B、C、D 招標的並行方案，只保留了全區 4986.71 坪標售方案，依然無有效標單投標，6 月 27 日的第 3 度開標則又放寬門檻。

戴德梁行分析，京華城已向台北市政府提出申請可以作為住宅使用，順利通過後將讓京華城重新興建時產品的規劃及搭配更具靈活性及市場性。