龍邦處分廈門國貿金融中心股權本季入帳 每股稅前貢獻2元

龍邦國際 (2514-TW) 先前以人民幣 5.01 億元 (約新台幣 23.04 億元) ，出售廈門國貿金融中心 30% 股權，轉讓予合資股東大陸國營企業廈門國貿集團，買方在 5 月 24 日匯入龍邦帳戶，龍邦預估處分利益約新台幣 10.4 億元，挹注每股稅前盈餘約 2 元，將於第 2 季認列。

龍邦去年稅後純益 2510 萬元，年減 97.92%，每股純益僅有 0.05 元，為了今年獲利，先處分廈門國貿金融中心開發有限公司 30% 股權，處分利益約 10.4 億元，已趕在第 2 季入帳。

龍邦出清此廈門地產開發投資案 30% 股權後，從此在中國已沒有投資項目，至於台灣開發業務，龍邦朝危老及都更題材及站穩投資開發先機等角度，積極投入都會區不動產開發及營建事業，並以台北市、新北市及台中等精華區土地開發為主，近期已投入約 20 餘億元，陸續購入台北內湖及大同區土地建案，內湖土地擬計畫興建廠辦大樓，大同區土地則參與都市更新合建分屋。

龍邦先前取得台北萬華西園路都更案，目前已整合相當規模，並辦理都更審議程序中；位於台中市大坑土地案，目前也進入都市計畫通盤檢討程序；龍邦旗下子公司龍寶興業持有運營的寶塔 - 南投天境福座，也將與北海福座合作，串連全台灣營運據點。

業外方面，龍邦持續持有穩健獲利傳產股，如泰山 (1218-TW)、大成鋼 (2027-TW)，以長期投資為目標，龍邦並於 5 月 21 日再次公告，已持有泰山達 18.68%。

龍邦國際目前預計可有效投資運用資金約達 30 億元，董事會決議，將進行現金減資 20%，每股退還股東 2 元現金，連同去年盈餘每股擬配發 0.25 元現金，將提交 6 月 27 日股東會決議；龍邦國際目前股本 50.59 億元，規畫完成現金減資後的股本降為 40.47 億元。