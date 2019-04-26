龍邦旗下瑞助營造三箭齊發 布局綠能及建案新事業

龍邦 (2514-TW) 對營運成長中的瑞助營造持股 3 月加碼至 60%，瑞助營造除營造工程持續增加承攬及營收金額，董事長張正岳指出，瑞助今年跨入綠能循環經濟產業，建案開發也將首度於第 3 季在台中市新推案，總銷約 15 億元。

在瑞助營造目前總體規劃上，今年起以營造、綠能循環經濟及地產開發事業三箭齊發，張正岳同時指出，瑞助將推動旗下綠能循環經濟事業子公司上市櫃，為重要目標。

瑞助營造將今年定調為新事業啟航年，第 1 季就展現跨足綠能循環經濟的成果，為祥圃集團新合興牧場量身打造養豬廢水沼氣發電工程正式併聯發電，替台灣畜牧業找到轉型契機。

此外，瑞助也計畫今年第 3 季推出自家建案，子公司瑞恩開發將於台中水湳智慧城周邊開發住宅大樓，規劃推出 28、38 坪、2-3 房格局的住宅大樓新建案，總銷金額預估約 15 億元。

龍邦持股 6 成的瑞助營造，為國內大型甲級營造廠，張正岳指出，去年瑞助營造完成兩大重點工程，包括「台中世界花卉博覽會四大展館」及「台中港三井 OUTLET PARK」，而目前有也承攬包括北台北流行音樂中心、中華賓士等工程。

瑞助的母公司龍邦本身，在不動產開發業務上則朝向危老及都更題材以及站穩投資開發先機等角度，積極投入都會區不動產開發及營建事業，並以台北市、新北市及台中等精華區土地開發，近期已投入約 20 餘億元陸續購入台北內湖及大同區土地建案，內湖土地擬計畫興建廠辦大樓，大同區土地則參與都市更新合建分屋。

龍邦先前取得臺北萬華西園路都更案，目前已整合相當規模，並辦理都更審議程序中；位於台中市大坑土地案目前辦理都市計畫通盤檢討程序。