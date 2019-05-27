財政稅法審查大塞車 長照扣除額、名模條款擇期再審

立法院財政委員會今 (27) 日審查《海關進口稅則部分稅則》與《所得稅法》相關修正草案，但因藍營立委認為海關進口稅則有獨厚日本之虞，雙方對此爭論不休，導致今天要審的法案全數延宕，預計本週四將審查《海關進口稅則》與《海外資金匯回專法》等草案。

立法院即將休會，財委會本週排審《海關進口稅則》、《所得稅法》與《境外資金匯回管理運用專法》等重要法案，但光是海關進口貨品降稅，就從下午 1 點半討論到下午 5 點仍無共識，導致法案審查大塞車，召委施義芳宣布，海關進口稅則與海外資專法週四併同處理，長照扣除額與名模條款則是擇期再審。

據了解，長照扣除額與名模條款可能在本會期臨時會處理，或是延至下會期再審。

今天財委會下午 1 點半開始逐條討論，國民黨立委費鴻泰等人，對於財政部提案將穀類進口酒稅率從現行的 40% 降至 20%，由於穀類酒主要以日本清酒為大宗，被國民黨立委批評，財政部提案是為了獨厚日本，忽略對台灣製酒產業的衝擊。

由於光是關稅這一部分就爭論不休，立委與財政部從下午 1 點半到 5 點的逐條討論中，始終無法達成共識，導致名模條款與長照扣除額也跟著延宕。

民進黨立委江永昌表示，由於海關關稅與境外資金匯回專法有時間上的急迫性，而所得稅法的長照扣除額與名模條款相關修正案，因明年報稅才適用，且可回溯至今年 1 月 1 日，因此較無時間壓力，應該會下會期擇期再審，或是臨時會期間審查。



