台企銀「創新金融專案辦公室」揭牌 備妥百億銀彈瞄準都更危老重建

為加速推動都市更新、危險老樓重建，台灣企銀 (2834-TW) 特別成立「創新金融專案辦公室」，備妥百億銀彈，鎖定危老、都更提供專案融資，已辦理 8 件都更案，核貸授信餘額約 60.67 億元，目前還有 17 個都更與危老重建洽談中，目標年底前達成 100 億融資餘額目標。

台企銀去年 12 月成立的「創新金融專案辦公室」找新北市都更學會理事陳銅溪擔任辦公室主任，陳銅溪過去曾在一銀負責都更，嫻熟相關業務操作，有都更界導師的美譽，創新金融辦公室今 (27) 日舉行揭牌儀式，並分享專案成果。

媒體提問，為何特別成立創新金融專案辦公室鎖定都更業務？黃博怡說，銀行承做都更案件，通常是分行承作再送總行送審，但分行與總行常有不同觀點，導致都更案從一開始的「充滿期待」，變成「多災多難」。

黃博怡說，創新金融辦公室成立可彌平總行與分行意見分歧的缺口，未來只要是完成規劃的都更案件，一律送交創新金融專案辦公室，由辦公室負責弭平、協調總行與分行的觀點差異，加速都更與危老重建的進度。

除了都更外，創新金融辦公室還結合綠能，打造都更危老加綠能 (種電、儲電) 的「創新都更 2.0」，鎖定工業區廠商的老舊廠房辦理更新重建，朝立體化建築設計，增加可使用面積，同時在重建設備不分給予融資優惠。