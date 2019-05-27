【華冠投顧】空方控盤仍未變 但是力量在減弱 多方就待「東風」助陣拿回掌控權

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週提過「盤勢若要重回多方控盤，本週就看能否見到 "內困翻紅轉折型態" 或 "填補 5/23 空方缺口上緣 10453 之破底翻" 走勢」。

國際股市普遍小漲小跌，今日台股量縮震盪，大盤早盤一度拉升至上週五高點附近，尾盤也一度在陸股拉尾下出現拉抬，可惜仍無法突破完成Ｋ棒「內困翻紅」轉折型態，終場大盤 + 5 點，OTC 指數 - 0.27% 持續創低。

自上週四 (5/23) 美元指數創高後拉回後，亞幣貶值（台幣、人民幣、韓圜…）態勢暫歇，對匯率敏感的外資賣壓也逐漸縮減（上週五賣 85 億，今天降為 46 億），這點從今天大盤成交量縮至 922 億也可獲得印證，不過盤面賣壓大減僅能讓指數不跌或緩跌，多方尚欠「東風」助陣拿回掌控權～亦即大咖買盤進來做出Ｋ線轉折或破底翻型態，現因大盤及 OTC 指數皆尚未出現這種情況，故在此之前仍須控制好資金水位，以風險考量為先。

＜操作策略＞

昇楷 5/6 調整操作策略為「握著現金，不見兔子不撒鷹」，避開台股 700 多點的急跌，5/14 開始鎖定潛力股布局，主要著重在 "運動大聯盟"、生技... 等族群以及單兵突破股。

現階段佈局個股多仍守住強勢整理姿態甚至逆勢強攻，例如上週二於 "盤後影音" 介紹的學員私房菜《(屠龍刀)3083 網龍》，昇楷分析網龍在技術面具備築底多年、長線剛剛突破頸線之優勢，基本面具備去年轉虧為盈、今年更上一層樓之利基，題材面也有暑假旺季即將到來之想像空間，屬於進可攻、退好守之標的，今日直接一根長紅棒 + 8.33% 創波段收盤價新高。

雖然持股逆勢創高，但要重申的是，台股畢竟還在空方架構下，一旦跌破設定之移動停損停利點，仍應恪守 "無論賺賠都先出場" 之操作紀律。

反過來說，如果大盤正式出現轉折型態甚至 "破底翻" 走勢，操作上則必須趁機擴大多頭部位，因為自 5/14 至今，兩週以來外資賣超約 950 億，跌點卻僅約 200 多點，說明大盤年線附近有大咖用力承接外資倒出來的籌碼，一旦多頭重掌控盤權，就有可能走報復性反彈，第一時間不能太過猶豫。若想第一時間掌握台股可能的轉折，歡迎加入昇楷投資園地。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，買盤主要集中在營建、"運動大聯盟" 族群，營建股由《2520 冠德》、《2501 國建》、《2524 京城》... 等帶頭領漲；"運動大聯盟" 族群《4414 如興》、《4401 東隆興》、《1477 聚陽》... 等全面收漲；比特幣站上一年來最高峰，概念股《3661 世芯 - KY》、《2399 映泰》、《2425 承啟》、《2376 技嘉》、《6150 撼訊》... 出現反彈；生技股輪動至《1789 神隆》、《4728 雙美》、《4164 承業醫》... 等。

弱勢股方面，受華為今年智慧手機出貨恐下滑逾 2 成之消息衝擊，《3008 大立光》、《6552 易華電》、《8150 南茂》... 續創新低；IC 設計族群亦為盤面重災區，《2454 聯發科》、《2379 瑞昱》、《6462 神盾》... 紛紛重挫；被動元件族群上週利空不斷，目前三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》仍壓在所有均線之下，短線需要重上五月中下旬之整理平台完成 "破底翻" 型態，才具備轉強機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。