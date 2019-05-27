【華冠投顧】人民幣保7成功 外資賣超逐漸緩

台股量能急速萎縮，多頭等待時機只守不攻，加權指數收小漲。上週末中共官方已經表示市場投機客別看空人民幣，別認定 6 月起關稅時值增加就認定人民幣必須劇貶，因為中國本來就是有控制力的政府。美國對陸企果然沒有增加新黑名單，讓陸股多頭一吐悶氣，上証漲 1.38%，深証漲 2.31%。碰到股票箱型下緣果然出現反彈，大區間震盪格局沒有改變。台股外資今天賣超 46.8 億元，賣壓確實逐漸減輕，官股與大股東們滿手台灣權值股，本週的兩次指數結算會相當熱鬧。OTC 持續出現量縮價穩的格局，反彈的機會已經儲備好，只等資金注入市場，年線位置 135.6 就是滿足點。

除權息旺季下一個月就到，大股東們若是不想多交稅，就必須拉抬吸引想賺現金的散戶投資人進場。傳產金融護盤指標，也就與美國科技股走勢背離，一但美股展開反彈，台灣半導體股也會跟進。川普政府目前到其它盟邦堅定友誼，對大陸暫時不會惡言相向。華為面對美國與盟友連番狂攻，目前更積極向台灣科技廠下單備貨，至少在 G20 之前這個趨勢不變。以 COF 概念股來看，(6552) 易華電的走勢雖然下跌，但是殺盤無量，表示空方殺低意願不高。(3037) 新興雖然開高走低，但是短期底部已經成型，多頭反攻季線可期。日前跌深的股票，今天算是最後的殺盤，只要業績夠好，投信錯殺後就又要高價回補股票。

台股小幅上漲 5.85 點，成交量 918.84 億元，K 線型態出小十字線，表示大盤變盤在即。人民幣現階段升值是對的，中共趁這時候擴大對外採購原物料與重要零組件，以後貿易戰若是持續加劇，可以不怕西方國家斷貨制裁。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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