賺快錢總是賠錢? 緩步致富生活財富兼顧

撰文: 張國蓮

許多人都想要在短時期內致富，但是，賺快錢，卻容易讓人變得急功近利，短線進出頻繁，沒耐心等待長期投資的果實，結果往往是賠錢居多，僅有極為少數的人能幸運賺到快錢。

而當多數人汲汲營營、走上「賺快錢致富」的這條道路時，卻有一批人奉行「緩步致富」（Get rich slowly」。這些人不願意大幅犧牲生活品質，反而願意花一段時間來慢慢地累積財富，對他們來說，緩步致富不是純粹以累積財富為核心，而是將累積財富與人生做了綜合思考之後的一種致富策略。

以下分享 6 個「緩步致富」者的故事。看完後，你會發現「緩步致富」公式＝時間＋適當工具＋紀律操作，亦即花時間一步步累積財富，需要有策略、工具以及執行方式。本刊特別幫讀者整理出 3 個執行方向：

生活上極簡但不節儉。

投資上以存股、存債為主，但不存現金，並且要打造水管粗的被動現金流入。

買保險要以全民健保為基礎，商業保險則遵循對、夠、好的原則。

讀者可以依據自第 50 頁起針對這 3 個方向的說明，搭配個人實際情況調整，開始進行兼顧生活品質的緩步致富計劃。

Get Rich Slowly 網站創辦人 J.D. Roth

聰明管理金錢 10 年後財務自由

美國人 J.D. Roth，於 2006 年創立「Get Rich Slowly」網站。他大學畢業前所學與商業、金錢無關，雖然沒欠學貸，卻因為過度使用信用卡，在大學畢業後的 15 年時間裡持續累積卡債達 3.5 萬美元，賺來的錢都花掉，導致 2004 年 10 月的一個晚上發現沒錢還債，來到人生谷底，但也在那時，下定決心要擺脫負債人生，擬定了一份 3 年債務清償計劃。

J.D. Roth 以經營一家小企業的「心態」來執行這項計劃，包括減少開支，想辦法提高收入等，並以每月進度報告來追蹤，3 年後順利完成償債目標，享有成年後第一次的無債務人生。10 年來，他持續學習聰明管理自己的金錢，淨資產繼續增長，10 年後不僅經濟獨立，也有足夠的金錢來無限期地資助目前的生活方式。J.D. Roth 已經可以不必工作，享受退休人生，但他仍繼續管理該網站，一方面是因為樂趣，另一方面是希望幫助其他人追求財務自主的人生目標。

關懷小丑協會創辦人、作家 黃世岱（蛋黃哥）

靠政府制度 用薪水慢慢存退休金

有驚無險度過 2 次失業危機，並於 2013 年卸下人生責任的蛋黃哥，其安享退休生活的資金來源，主要是在美國與台灣工作時，政府提供的職業退休金制度與美國的社會福利制度。他按部就班地根據制度，從每月薪資中提撥規定的金額至美國的 401（k）帳戶、社會福利制度帳戶，以及台灣的勞退帳戶，並繳交勞保與全民健保費，雖然在小孩大學畢業前累積的資產不多，但之後的 10 幾年，因無須支付小孩費用，房貸也變少，資產累積速度也因此加快許多。

現在蛋黃哥每月從各類帳戶領的錢，足夠支付生活費，醫療部分則有社會福利制度的醫療健康保險、台灣的勞保、健保等支應，退休生活過得自在、精彩。

職場勵志作家 狄驤

趁年輕有時間 打造足現金流

自稱出生時是 3 級貧戶、打赤腳上學，半工半讀完成大學的知名作家狄驤，一開始工作就趕快還債，也因為希望能有好一點的生活，花了很多時間研究資本主義社會的遊戲規則，得出的結論是：工作賺錢初期，現金流少，優先還債、買保險，然後再存第一桶金，接著花時間創造一個被動收入系統 （又稱印鈔機），才能養活未來年邁的自己。

狄驤個人打造印鈔機的方式是創業，雖然曾經因此破產 3 次，但每次都能從中學習到經驗，因此之後靠著創業這個印鈔機，成功且正常運作，讓狄驤擁有持續且大量的現金流，目前過著悠閒、自在的生活。狄驤強調，成功打造印鈔機且穩定提供足夠的現金流，平均需要 10 年時間，建議越早開始越好。而一旦擁有穩定且充沛的現金流，就能輕鬆買房、買車、投資理財。

來源：《Money 錢》 2019 年 6 月

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