〈台股風向球〉外資大提款逾6成是賣台積電、鴻海 行情接下來看2訊號

台股上周周線連 3 黑，雖跌點收斂但外資尚未停止提款，而展望這周，台股交易員指出，外資上周從台積電提款近 235 億元，從鴻海也提走近 45 億元，合計近 280 億元占一周總賣超 423 億元的 65%，在外資尚未回頭前，還是別亂抄底，接下來一周除了密切注意美國和中國對於貿易戰的新說法和態度，同時，外資是否終結連賣開始回補，將是破底翻行情能否浮現的關鍵。

要揣測下周台股表現，要先打開美國總統川普的推特，而目前川普正在訪日，尚未見到對與中國貿易戰再拋出什麼新議題，其實，看得出來川普近期試圖安撫資本市場，現在就先觀察─中國願意妥協到什麼程度，較怕的是，中國態度強硬使美國進一步擴大對陸企的制裁禁令。

外資連續第 13 個交易日賣超，創 2017 年 11 月下旬以來最長連賣紀錄，金額超過 1200 億元，而上周五外資台指期只剩下 4 萬多口，態度仍相當保守，有部分法人解讀，在 6 月底的 G20 高峰會川普和習近平碰面前，有一段消息面的空窗期讓股市有破底翻的機會，不過，外資尚未回頭前，交易員提醒，動作若不夠快進快出，還是別亂抄底。

尤其是，交易員指出，現在其實沒有空窗期，因為為了逼迫中國，川普隨時都可能會發文。

先看外資過去一周都在忙些什麼，總計共賣超 423 億元，且前 10 大遭賣標幾乎全是大型電金權值股，其中，台積電遭賣 10 萬餘張最多，換算達 234.58 億元，其次為群創遭賣 9.4 萬張，鴻海逾 6.1 萬張，元大台灣 50 近 4.5 萬張，友達 3.9 萬張，旺宏 3.7 萬張，中信金 2.5 萬張，元大投資級公司債 2.3 萬張、元大 S&P 原油正 2 和新光金逾 2 萬張。

而外資買超的前 10 大標的中，富邦 VIX、元大台灣 50 反 1 分居前二名，顯然對後市不僅態度尚持續偏空，避險意味濃厚。

接下來一周，台北國際電腦展 28 日登場，市場關注焦點在於電子大廠對下半年的景氣看法；同時，28 日還有 MSCI 盤後生效影響和 29 日摩台指結算，關係著外資對後市的新一波布局。

從技術面來看，法人說明，目前加權指數處在年線和半年線間震盪，尚未站回年線前上漲只能視為短線反彈，尤其貿易戰議題持續未解，市場越來越憂心電子下半年旺季不旺，不排除沿短線反彈後，繼續向下測支撐。