華為風暴攪局 台股週線三連黑 靠官股護盤市值守住31兆

華為風暴籠罩，台股本週跌多漲少，儘管今 (24) 日在政府基金護盤下，終場小漲 19 點，收在 10328.28 點，但週線仍然收黑，已經呈現周線三連黑，上市公司市值單週蒸發 1597.08 億元，但仍守住 31 兆關卡。

美中貿易戰擴大成雙方科技角力戰，美股科技股成為領跌元兇，台股半導體、電子等科技類股成為殺盤重心，外資近一週賣超台股 423 億元，台股淪為外資提款機，拖累大盤一路下挫，加權指數單週下跌 55.83 點，跌幅 0.54%。

以產業類別來看，本週以汽車類股漲幅最大，單週大漲 5.2%，電子類股則下跌 3.8%，拉回幅度最大，未含金融類指數下跌 89.30 點、跌幅 1.02%，未含電子類指數上漲 215.69 點、漲幅 1.47%，未含金融電子類指數上漲 134.27 點、漲幅 1.07%。

富蘭克林華美投信指出，台股週五雖以上漲作收，但目前仍在年線壓力下方，上攻訊號仍不明顯，在美中貿易戰情況尚未和緩前，上檔壓力仍在，短線雖有反彈，但仍要留意貿易戰對盤勢的影響。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易談判目前仍是左右市場消息的關鍵，但從需求與趨勢面來看，貿易摩擦衍生的生產基地移轉與轉單效應，加上台廠靈活調度與高性價比等優勢，台股仍有優勢可期。

在選股策略上，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，有殖利率保護題材，像是水泥類股，目前仍有獲利高檔可期，高股利可望延伸至 2021 年，第 2 季在盤勢整理之際，可留意有高現金殖利率、下檔空間有限、評價面較低的個股。