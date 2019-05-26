〈觀察〉外資逃殺下的倖存者 8檔創1年高價 其中2檔寫新天價

台股加權指數過去一周續跌 55.83 點，5 月以來周線已連 3 黑，合計跌掉 639.45 點，外資更是連 13 賣，合計賣超超過 1200 億元，金額僅次 2010 年 2 月以來連 15 賣的紀錄，不過，仔細從股市中「掏金」仍可發現有 3 檔銀行股、4 檔地產股和重量級內需股台灣高鐵 (2633-TW) 創一年新高價，其中，台灣高鐵和上海商銀 (5876-TW) 更是寫歷史天價，完全置身貿易戰事外。

統計過去一周，銀行股中除了上海商銀寫新天價，聯邦銀 (2838-TW) 和彰銀 (2801-TW) 均改寫一年新高，而市場看好下半年的選舉行情可期，地產相關業者也有明顯發動，冠德 (2520-TW)、華固 (2548-TW) 和三發地產 (9946-TW) 同創一年新高價。

顯然，即便外部貿易戰打得沸沸揚揚，電子股從大到小幾乎正全數上演外資大逃殺戲碼，仍有不少的資金投入內需股避風港。

其中，高鐵一年來漲幅超過 80%，主要是因為外資持股比重過去一年來從 10% 上升至 15%，投信也由 0.5% 增至 0.75%，外資的追捧讓股價看回不回。

分析其中原因是，台灣高鐵已是西部便捷交通不可取代的重要一環，需求不易因外部景氣因素下滑，法人看好其中程運輸市占率提高，且旅遊套票行銷策略將進一步提升載客率。

而在財務面上，台灣高鐵除了營收成長，正持續提高自行維修比重，同時也持續提前還款，一方面可提升營業利益率，一方面則降低負債權益比，再加上穩定的配息，成為資金重要的避風港。

因此，可以看到，外資自 5 月大逃殺以來，反而買進台灣高鐵多達 4 萬張。

在此同時，上海商銀不遑多讓，自去年 10 月中旬上市至今，股價同樣飆漲近 80%，截至目前外資持股比重高達 55%。

而 5 月以來，仍可見到外資不斷買超上海商銀，買超逼近 3.8 萬張，在這檔標的中同樣完全看不到大盤殺盤的壓力，主要是因法人看好其獲利穩健，令股價也穩居金融股王。

有法人解讀，上海商銀可說是一檔美元升值概念股，且若貿易戰越演越烈，也可能是台商匯出入業務的首選銀行，後市業績展望有想像空間。

整體來看，股價能創一年新高甚至是歷史新高的個股，幾乎全數集中在著重內需市場、且需求穩健成長的業者尚，成為「亂市」之際最堅實的避風港。