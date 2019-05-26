〈台北國際電腦展〉聚焦AI物聯網、5G、電競市場等5大面向

一年一度的台北國際電腦展 (COMPUTEX) 將在 5 月 28 日至 6 月 1 日登場，為期 5 天，來自 29 個國家及地區的 1685 家廠商，將聚焦在 5 大主題，包含人工智慧與物聯網 (AI & IoT)、5G、區塊鏈 (Blockchain)、創新與新創 (Innovations & Startups)、電競與延展實境 (Gaming & XR) 上。

今年 COMPUTEX 的 5 大主題將延續去年科技生活趨勢，繼去年將人臉辨識應用在論壇上後，今年更是首次將結合人工智慧與物聯網 (AI & IoT) 作為主題，展示應用在穿戴裝置、智慧家庭、智慧交通與健康科技等的解決方案，其中訊連科技 (5203-TW) 將展示臉部辨識引擎 FaceMe，目前已導入在智慧零售、智慧金融、智慧安控上，佳世達 (2352-TW) 旗下明基電通 (BenQ) 也將以 BenQ Intelligent Qube(智慧魔術方塊) 作為參展主軸，展示創新 AIoT 的智慧解決方案。

而從 2017 年開始設立的 COMPUTEX 電競展區，今年將融入 3R 主題，包含 VR(虛擬實境)、AR(擴增實境) 及 XR(延展實境) 等主題，結合華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW)、和碩 (4938-TW)、索泰等大廠，也將有相關新品亮相。

今年論壇方面，聚焦未來科技、智慧生活、智慧物聯等 3 大主題，將邀請國內外知名大廠，包含 IBM、高通、亞馬遜、思愛普、科沃、安謀、輝達 (NVIDIA)、西門子、美光、阿里雲、谷歌、英特爾、趨勢科技、恩智浦 (NXP)、研華科技 (2395-TW) 及美超微等，針對 AI 技術帶來的龐大商機與未來在企業營運與生活上的應用，交流更高效解決方案，推升產業成長動能。

另外，舉辦第 4 年的 InnoVEX 新創與創新展區，今年也匯聚 467 家來自荷蘭、法國、瑞典、匈牙利、加拿大、日本、韓國等 11 個國家的新創企業，作為重要的投資活動，日前 COMPUTEX Best Choice Award 也公布 35 件得獎創新科技產品，聚焦在 AI&IoT、電競娛樂、企業商務、影音串流、商務生活等 5 大數位經濟科技應用解決方案，其中以華碩、微星分別拿下 6 項、5 項大獎為最大贏家。

創辦於 1981 年的 COMPUTEX，今年邁入第 39 屆，共吸引 1685 家國內外廠商、使用 5508 個攤位，較去年成長 5.1% 及 9.8%，顯現規模及影響力日益擴大，將於 5 月 28 日至 6 月 1 日分別在台北南港展覽館 1 館、2 館、台北世貿一館、台北國際會議中心舉行，打造全球指標性的 B2B 資通訊專業展，串聯完整 ICT 產業供應鏈，建構創新物聯網科技應用。