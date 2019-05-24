外資連13賣 創一年半來最長連賣紀錄 累計金額逾1200億元

儘管台股加權指數今 (24) 日上漲 19.91 點，收在 10328.28 點，但外資賣超動作仍不收手，今日續賣 85.2 億元，為連續第 13 個交易日賣超，是 2017 年 11 月下旬以來最長連賣紀錄，而累計賣超達 1222 億元，金額更是僅次於 2010 年 2 月的連 15 賣。

外資對台股仍不手下留情，今續賣 85.2 億元，自營商也是連 3 賣，賣超 4.38 億元，僅投信轉為買超 3.58 億元，合計三大法人賣超 86 億元。

觀察外資今日賣超前 10 大熱門標的中，面板雙虎分居冠亞軍，群創遭賣近 3 萬張，友達遭賣近 2 萬張，鴻海逾 1.7 萬張，台積電逾 1.4 萬張，元大 S&P 原油正 2 超過 1 萬張，新光金、旺宏、國泰金、富邦金和華通均超過 5000 張。

而外資買超前 10 大則以富邦 VIX 達 5.6 萬張最多，永豐金近 1.4 萬張，如興近 8000 張，台新金約 6500 張，亞泥逾 5000 張，第一金、中工、上海商銀、臺企銀和長榮航均超過 3000 張，顯然除了搶進反向 ETF 避險，買盤集中在非電族群。

投信方面，買超最多標的是中華電、台灣大均有 1500 張，泰碩 1300 餘張，上海商銀逾 1000 張，兆豐金、第一金、鈺齊 - KY 和華固達 500 張，台肥和瑞昱也有 400 餘張。

投信賣超前 10 大則有南電、開發金均超過 2000 張，長榮航、奇鋐、致伸、頎邦均逾千張，台達電、華邦電和元太均逾 800 張，亞泥 750 張。

法人認為，今天大盤呈現量縮小漲格局，已浮現量縮不破低的初步止穩訊號，不過，整體盤勢還是偏空，有待大盤補量站穩今日高點 10370 點才可解讀成正式止跌訊號。