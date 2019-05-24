【運達投顧】內資族群依然強勢攻堅，選股有眉角

◆盤勢分析

先來關注這一波貿易戰的後續推演，之前有說過可以從中國方面的態度來反推台廠的動作，華為風暴擴大漸小，但接下來問題不僅在華為、大疆、海康威視，而是後面還有 67 家企業待公佈，任正非不僅是華為總裁，也是中國共產黨黨員及中共十二大代表。既然是國家的談判方向，那就表示公佈後，很有可能全部的企業都會這樣強勢回應，中美都在測試彼此的底線。

在這一段操作過程，要把台股和國際政策及全球市場的對照比重加高，川普沒有進一步的攻擊意圖，但之前也就籌碼分析，雖然沒有再度重挫的風險，但因為散戶籌碼稍微往多方看，另外 5/23 破低後，5/24 週五開盤馬上撐回平盤之上，表示主要趨勢往下，但多方有心撐盤，至少代表控盤者的企圖心，但要說馬上發動機會不高，目前還是適合貼著盤面操作，真正的交易贏家，深知等待的重要性。

目前為止台股承受最大的風險來自於匯率，新台幣這一波連日的重挫，記得! 是重挫!! 若是在央行控制的情況下，台幣的貶值可以當作對電子族群中長線的利多，但這一輪的重貶，明顯不完全是央行的操作，而是外資避險策略的資金配置問題，也代表後續台股上漲必要的動力減少了。

接下來整體的操作方針非常明顯，持續避開後續可能捲入貿易戰的電子產業個股，電子族群有上漲先以反彈視之。我們依然聚焦在內資以及內需個股，這一段不只不會賠甚至大盤拉回還逆勢上揚。上一篇文章介紹的上海商銀 (5876)、和泰車 (2207)，依然延續多頭格局，絲毫不受影響，另外包含了食品、生技、營建類股，全部都有一段操作的空間。

今天就來驗證一下上一篇文章所講的，昨日食品類股一枝獨秀，今天則是營建類股表現亮眼，冠德 (2520)、欣陸(3703) 是我們就及早佈局的波段個股，主要就是國內有獎勵容積率和利率政策，目前對這個類股怎麼說都是有利的。

※運達投顧 黃紫東 策略分析師 撰寫

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

