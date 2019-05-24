【永豐期貨】台指選擇權盤後－上檔反壓仍重 外資連13賣

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 30 點至 10341 點。價差方面，台指期正價差擴至 12.72 點，電子期轉為正價差 0.24 點，金融期正價差縮至 0.04 點。現貨部分，三大法人賣超 86.03 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2627 口至 9931 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4387 口至 45367 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 564 口至 14581 口。

週四中美對立狀況仍持續延燒，美股四大指數重挫 1% 以上，所幸川普釋放略偏正面的訊息，表示封殺華為的相關動作可能會列為未來貿易談判的條件，且將在 G20 峰會與習近平見面，使昨日已跌深的亞股在週五普遍有緩和跡象，台指期早盤開出後一路向上走揚，現貨開盤後也由台積電、鴻海、大立光攜手帶領加權指數震盪走升，台指期正價差也在盤中出現較明顯的收斂，然而陸港股市約 9:45 左右開始回落收斂漲幅，使台股挑戰 5 日線失利，隨後大立光、鴻海賣壓加重轉為翻黑，而其他權值股則表現相對弱勢，終場加權指數小漲 19.91 點至 10328.28 點，成交量能下降 173.8 億至 1018.5 億。整體而言，雖然今天盤勢小幅反彈，但上影線顯示反壓仍重，且外資今天持續賣超，目前已經連續 13 天呈現賣超，總金額達到 1224 億元，金額僅次於 2010 年 2 月的連 15 賣與 2004 年 5 月的連 19 賣，顯示外資近期調節的力道相當大，行情維持偏空看待。

選擇權分析

指數跌破下檔支撐 10500 六天後，月選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10500~10800 擴至 10300~10800，顯示有部分莊家趁今天指數反彈採取向下退守的操作。不過雖然台指技術面偏空且今天外資賣超 85 億 (已連續 13 天賣超)，但期貨加碼 4387 口，Call 的淨買單也增加 7435 口，短期不排除有急彈的可能性，操作上須留意風險。 (永豐期貨研調)



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