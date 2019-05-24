【日盛投顧】盤後分析－年線之下量縮震盪



◆盤勢分析

1. 美股四大指數重挫，亞洲股市走勢疲弱。周五台股平盤附近開出，在指標值 2330 台積電、3008 大立光走強推升，指數一度上漲超過 70 點，但 10 點過後亞股轉弱與市場追價意願不足，漲幅逐漸收斂，終場收在 10,328.28 點，上漲 19.91 點，漲幅 0.19%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長上影線紅 K 棒，未再跌破前日低點。

(2) 量能：成交量縮至 1018.51 億元，呈現量縮震盪，後續上漲仍需補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標在超賣區擺盪、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 86.04 億元；外資 - 85.24 億元、投信 + 3.58 億元、自營 - 4.38 億元。

3.OTC 指數開高拉高震盪走低，終場收 131.38 點，下跌 0.11%，表現相對弱勢，顯示中小型的電子股走勢疲弱。

◆跌深電子股與內需股零星個股表現

1. 跌深電子股：2330 台積電宣布不改變對華為出貨與 2019 年財測不變，股價開低走高；3563 牧德近期股價呈現跌深，配合公司表示下半年業績佳，周五股價量出上漲。3481 群創公司派出面否認轉單與技轉中國面板廠，股價逆勢收高。3081 聯亞公司解釋華為營收占比低於 10%，並非市場所傳言三成，股價止跌回穩。

2. 資產、營建：電子股震盪，資金移往內需產業，1722 台肥、2101 南港、2501 國建、2520 冠德、2534 宏盛、3703 欣陸，股價維持強勢。

3. 健身器材：台灣最大品牌健身工廠 8462 柏文，下半年持續擴點，營運有望在攀高，周五股價帶量站上掛台新高價，帶動健身器材 1736 喬山與飛輪 1515 力山股價強勢表現。

4. 生技：3176 基亞宣布與港商中基集團簽署細胞治療合作五年長約，進軍大中華區細胞治療市場，激勵周五股價上揚 4.89%。

