台股盤後─賣壓止穩守住10300點 惟周線仍見連3黑

亞股今 (24) 日漲跌互見，不過由於美國總統川普對貿易戰再度釋出偏正面的態度，甚至認為華為爭議可列入貿易協議中，令電子股殺盤壓力緩和，終場台股加權指數上漲 19.91 點以 10328.28 點作收，全日守住 10300 點關卡，成交值則略縮至 1014.71 億元，而周線則是連 3 黑，周跌 55.83 點或 0.54%。

電子權值股今日部分回穩，研華漲逾 3%，台達電和可成漲逾 2%，群創、台積電有 1% 漲幅，和碩、聯電、日月光投控也收在紅盤上；非電方面同樣有不錯表現，上海商銀大漲半根停板，永豐金、彰銀漲 1% 之上，第一金、中租 - KY、玉山金和台新金軍穩在盤上。

從細族群來看，儘管電子股壓力緩和，但盤面上較熱絡的買盤主要仍集中在非電，在上海商銀帶動下，銀行股軍穩在紅盤上，聯邦銀漲近 3%，王道銀行、遠東銀、台中銀、京城銀和高雄銀均有逾 0.5% 漲幅。

生技族群同樣有買盤進場，大江站回 500 元關卡，葡萄王、佰研、生展和景岳均穩在盤上。

餐飲股在六角再次發動飆漲近 8% 時，雅茗 - KY、瓦城、安心和漢來美食也收在紅盤。

法人指出， 在全球金融市場動盪下，避險情緒升溫，資金不斷從新興市場流出，導致目前台股籌碼面、技術面均呈弱勢，即便止跌反彈，尚不能過度樂觀，10600 點已形成壓力區，仍需密切觀察美中貿易戰的發展。

進一步從技術面來看，台股大盤上方的季線正扣抵與指數相仿的位置，也讓季線走平後開始下彎，是今年 1 月以來首見，法人評估，不排除再度醞釀台股的新一波跌勢；所幸，今日台幣貶值壓力已有緩和趨勢，能否在下周成為領先台股反彈的指標有待觀察。