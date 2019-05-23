〈永豐金法說〉寶佳提案擴充董事席次 總座朱士廷不看好

永豐金控 (2890-TW) 今(23)日召開第一季法說會，談到寶佳提議在今 (2019) 年股東會提高永豐金董事席次，提前瞄準永豐金明年改選意圖明顯，總經理朱士廷表示，目前，寶佳集團對永豐持股比重約 6%，依規定，股東只要持股超過 1%，就可以具有提案權，這也是其應有的權益；不過，從實際層面來看，這要獲得很高比例股東同意，機率是很低的。

永豐金今年第一季稅後純益 37.2 億元，不僅較去年同期大幅成長 41%，更創下歷年同期的新高，其中核心收益──手續費淨收益，繼 2018 年度創下年度歷史新高後，延續去年的強勁成長動能，第一季手續費淨收益達 30.67 億元，再創單季歷史新高。

朱士廷表示，第一季獲利創下單季新高，主要為核心收益 - 手續費淨收益持續穩定成長，包含銀行及證券的財富管理、銀行的法金業務等表現亮眼，使得金控第一季手續費淨收益達 30.67 億元，較上季大幅成長 59.2%。朱士廷指出，第一季總資產規模更突破 1.7 兆元，達 1.71 兆元，較去年同期成長 5.2%。

其中，主要子銀行永豐銀行第一季稅後純益 30.87 億元，較上季大幅成長 59%，亦較去年同期成長 45%，永豐銀行總經理莊銘福表示，財富管理與放款手續費收入第一季表現亮眼，其中財富管理業務受惠整體市場不確定性暫時趨緩、投資信心回升，信託理財業績成長顯著；在放款金額較去年同期大幅成長 14.4% 下，放款手續費較去年大幅成長 93%。

永豐金證券第一季稅後盈餘 4.02 億元，較去年同期成長 33%，由第四季轉虧為盈。其中經紀業務手續費收入受到營業天數減少的影響出現下滑，但財富管理及複委託業務仍出現雙位數穩定成長，分別較上季成長 32% 及 24%。永豐金證券轉型財富管理業務有成，永豐金證券總經理江偉源指出，信託及複委託雙平台並重的發展策略，成功打造亮眼成績。

永豐金董事會已於日前通過 2018 年度股利全數配發現金，每股現金股息為 0.636 元，將提請 6 月 14 日股東會通過，以 5 月 22 日收盤價 12.05 元估算，現金殖利率 5.3%。

至於寶佳資產也提案於永豐金今年股東會「修訂公司章程」，藉以擴充董事席次，希望從行的 7 到 11 席提高到 9 到 15 席。朱士廷表示，寶佳集團對永豐持股比重約 6%，依規定，股東只要持股超過 1%，就可以具有提案權，這也是其應有的權益。

不過，朱士廷也強，若要通過需要經過「特別決議」才能通過，依規定是 3 分之 2 股東出席、且出席的 2 分之 1 同意，一般來說，我們股東會有 8 成會出席，也就是說，股東會上的贊成票，至少要拿下 4 成，「這是相當困難的」，因此預期要通過的機率很低。

