〈華為風暴〉健鼎接單順 Q2營收將達標上看130億元

列名蘋果供應鏈的上市 PCB 廠健鼎科技 (3044-TW) ，也是中國大陸手機品牌小米、華為及韓系的三星手機 PCB 供應商，健鼎科技對於目前對華為的接單、出貨狀況表示，並沒有見到任何暴增或暴落的狀況，而法人則預估健鼎在第 2 季的營收仍能輕鬆達成原預估的 128-130 億元水準。

健鼎 2019 年第 1 季財報，合併營收為 120.6 億元，營業毛利率 17.96%，季減 2.49 個百分點，年增 1.54 個百分點，稅後純益 10.78 億元，以目前股本 52.56 億元計，每股稅後純益 2.05 元，較去年同期的 1.57 元成長 30%；而就產品比價應用結構來看，第 1 季在 120.6 億元的營收中，包括手機等應用占 15.8%，法人預估第 2 季也將維持在此一水準之上。

對於包括台廠半導體業指出華為近期以來大量下單、拉貨的狀況，健鼎表示並未在近期內出現，第 2 季營收進度仍將依原規劃進展中，迄今並沒有任何改變。

法人則預估，健鼎在第 2 季的營收仍能輕鬆達成原預估的 128-130 億元水準，季增 7.7%。而依目前人民幣對美元貶值的走勢下，對於健鼎第 2 季的成本下降也有幫助。

不過，健鼎表示，目前對於中美貿易大戰所牽動的 3C 電子業消費消長情勢也不敢輕忽，健鼎在中國大陸湖北省仙桃第 3 廠的投資已簽約興建土木工程，總簽約金額達新台幣約 20.42 億元，此一資本支出金額已占今年規劃資本支出 35 億元的一半以上，新廠全部興建工程預計在今年底完工，仍將將視產能需求及調配狀況購置設備進駐。

目前有對華為接單的 PCB 廠包括欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW) 及健鼎。