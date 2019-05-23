彰銀改選提前備戰 第三大民股加碼持股助攻 台新金陣營股權突破25%

彰銀明 (2020) 年將舉行董事改選，彰銀經營權官司，最高法院今 (23) 日廢棄高院二審的「財政部應支持台新金指派過半董事」判決，發回高院更審，而彰銀 (2801-TW) 新出爐的前十大股東名單，台新金 (2887-TW) 創始股東、石化大老吳澄清以合興石化的名義持續加碼買進彰銀，近一年持股增至 2.78%，穩居第三大民股，也助攻台新金陣營的股權一口氣突破 25%，為明年彰銀董事改選埋下變數。

面對民股陣營加碼持股持續逼近，公股陣營不敢大意，財政部官員指出，合興石化去年大買彰銀股票，擠進前十大股東後就持續注意此事，未來將持續關注民股動態，以維護公股權益為最大目標。

攤開彰銀前十大股東名單，合興石化去年以 1.58% 持股排名第八大股東，成為彰銀第三大民股，今年合興石化繼續加碼買進彰銀股票，持股比重已突破 2%，躍居彰銀第五大股東。

由於吳澄清為知名石化業大老，也是台新金創始股東之一，目前以台新金代表人出任彰銀常務董事，被視為台新金陣營，在吳澄清助攻下，目前台新金陣營持有彰銀股權已突破 25%，與泛公股陣營約 2 成多持股勢均力敵。

市場人士表示，吳澄清近兩年砸錢大買彰銀股票，除了替台新金助陣外，可能也有財務投資的考量，過去彰銀每逢改選時，在消息題材加持下，股價通常會有一波漲勢，逢低買進有機會可賺取價差。

根據彰銀公布的最新前十大股東名單，截至今年 4 月 16 日為止，前三大股東仍為台新金 (22.55%)、財政部 (12.19%) 與龍巖 (3.92%) 排名與持股比皆與去年相同，其他股東包括一銀、國發基金、中華郵政等和去年相差不大。

另外，第二大民股泛龍巖集團，包括成昌投資與李氏投資今年合計持股共 6.75% 與去年相同。