華為禁令：部分亞洲國家 二手市場行情崩盤！

路透社 23 日報導。受到上週美國總統川普簽署行政命令及華為禁令影響，日前傳出華為與 Google 將停止交易的消息。未來華為所製造的智慧型手機，雖仍可使用 Google Play、Google Play Protect 等應用程式，但是一些由 Google 所推出的人氣 APP 像是 Chrome、Gmail、YouTube 等，則很有可能無法繼續使用。

華為榮耀總裁趙明與 Honor 20 (圖片：AFP)

為此，採用 Android 手機作業系統的華為智慧型手機，在一些亞洲國家的二手市場上，疑似出現了崩盤的現象。

Google 表示，該公司將會遵守美國政府的禁令，停止供應技術給華為。這也意味著現有的華為手機用戶，在今年 8 月之後，其手機作業系統將無法順利升級到最新版的 Android Q (Android 10)。

面對如此窘況，新加坡、菲律賓等亞洲國家的華為用戶們，已出現一股華為手機的拋售熱潮。但是當地的手機二手商們，各個興趣缺缺，願意接手的店家為數極少。

有新加坡業者表示「如果我們買進無用的商品，將來要如何賣掉？」。「華為的產品並不差，它是很棒的產品。但因美方政策的緣故，現在沒有人想買」。業者也透露，希望在網路上，將目前的華為庫存，賣給一些還不知情的國外買家。

對於媒體報導，華為方面並未作出評論。

另外在日本方面，則有手機二手商表示，目前已經停止收購在後續軟體更新上出現疑慮的水貨版華為手機。而在日本國內版華為手機收購價上，似乎也出現了跳水的情形。