美中貿易爭端加劇 分析師估美國原油恐跌破60美元

根據《彭博社》報導，美中貿易爭端愈演愈烈，引發對原油需求前景的擔憂；野村證券策略師 Miyoko Nakashima 認為，若貿易戰持續惡化，西德州中級原油價格，恐跌破每桶 60 美元。

台北時間週三 (22 日) 下午 4 點 37 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.64%，至每桶 71.72 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.87 %，至每桶 62.58 美元。

西德州中級原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍早，西德州中級原油期貨一度跌逾 1%，為 5 月 7 日以來首見。

美國石油協會 (API) 最新數據顯示，截至 5 月 17 日當週，美國原油庫存增加 240 萬桶至 4.802 億桶，與分析師預估的減少 59.9 萬桶，落差極大，油價因此面臨更多下行壓力。

美國原油庫存增加。(圖：翻攝自彭博)

近期油市多空因素交錯，石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 自 2019 年初，便開始執行減產，支撐油價；但美中貿易戰持續延燒，恐使全球經濟成長趨緩，影響原油需求。

Miyoko Nakashima 指出，油價上漲空間有限，若美中貿易戰情勢惡化，西德州中級原油恐跌破每桶 60 美元。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 日前稱，OPEC + 已取得共識，將「溫和壓低」原油庫存；外界解讀，此說法暗示 OPEC + 會持續減產。

另一方面，受貿易緊張情勢影響，經濟合作暨發展組織 (OECD) 在週二發布的「經濟展望報告」中，將 2019 年全球經濟成長預測，由先前 (3 月) 的 3.3%，下修至 3.2%。