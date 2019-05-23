稱對經濟前景「過度樂觀」美銀下調多國債券殖利率

美國銀行策略師 Ralf Preuser 昨 (22 日) 在研究報告中表示，此前該行對於 2019 年經濟前景預測「過於樂觀」，決定下調美國及其他發達市場債券殖利率預期，市場對全球經濟增長的擔憂可能推升避險資產的價格。

美國銀行將 2019 年底的 10 年期美債殖利率預期自 3.0% 下調至 2.6%；10 年期德債殖利率自 0.35% 下調至 - 1.0%；10 年期英債殖利率自 1.5% 下調至 1.25%；10 年期澳大利亞公債殖利ˇ率自 2.25% 下調至 1.9%。

Ralf 表示，除了 2018 年底以來市場動盪導致金融環境趨緊外，近期全球貿易問題、各大央行轉向更鴿派基調、失望的通膨數據以及英國脫歐不確定性等，都是促使該行改變預測的相關因素。

花旗策略師 Jeremy Hale 在該行研究報告中指出，美債上漲的勢頭已經開始疲軟，短期內收殖利率可能反彈至 2.6%，與美國銀行的預測相同。花旗建議投資者從 10 年期美債多頭頭寸中獲利，待殖利率反彈後重新返場。

觀察歐洲地區，美銀表示，歐元區在石油及外匯上面臨嚴重不利因素，加上歐元區外圍國家脆弱性加劇，歐元利率與宏觀風險等問題為德國國債創造了表現空間，預估德國公債可能在第 3 季大跌 25 個基點至新低，實質利率將趨向扁平化，推升債券價格表現。

此外，美銀預計，隨著英國脫歐時程越拖越長，英國央行很難在未來 1 年內進行加息，限制了利率上漲空間。

儘管貿易衝突帶來短期風險，全球經濟及美國政治前景也存在不確定性甚至是下行風險，然而美銀表示，股票市場是否隨著債市收益率同步走低仍是未知數。