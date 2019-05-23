【郭恭克專欄】美、中貿易戰殃及台股 避開營收、盈餘貢獻高比例來自中國標的

川普 5 月 3 日迅雷不及掩耳宣布，將對中國的 2000 億美元進口商品關稅，從原來的 10%，提高至 25%，在 5 月 10 日立刻實施，並宣布 1 個月內若美、中貿易協議仍無法達成，將對額外 3250 億美元中國商品課徵 25% 關稅，90 天寬限期後，將全面禁止美國資通訊零組件廠供貨中國華為、中興等資通訊大廠，重創全球華為供應鏈廠股價，美股半導體業成為重災區，台股中的華為供應鏈股價，亦同受波及。

全球股市 5 月震盪走低，尤其亞太中國周邊經濟體股匯市，個個灰頭土臉，幾無倖免。5 月初至 21 日止，美股道瓊跌 2.69%、S&P500 跌 2.77%、那斯達克跌 3.83%、費城半導體跌 11.69%。5 月至 22 日止，中國上證指數跌 6.06%、深證成分參考指數跌 6.55%。同期間日經指數跌 4.33%、韓股綜合指數跌 6.3%、台股上市指數跌 4.65%、上櫃指數跌 5.33%，4 月即已領先全球股市下跌的中國股市，持續重挫，且跌幅仍在亞股中幾乎最大，韓股因資通訊產業鏈與中國緊密相扣，回檔幅度亦不輕。

外資 4 月買超台股 545 億，5 月至 21 日隨即轉為賣超 961 億，主要賣超標的以前三個月大量買超的重型電子權值股及金控股為主。賣超台積電 10.22 萬張，市值約 264.3 億；賣超鴻海 6.15 萬張，市值約 50.8 億；賣超大立光 1098 張，市值約 48.8 億；賣超富邦金 8 萬張，市值約 35.5 億；賣超國泰金 18.1 萬張，市值約 77.6 億。僅上列五家公司，外資及賣超約 477 億，佔外資於 5 月賣超金額近五成。顯見電子、金融權值股在美股、中國股市重挫下，難逃成為外資優先賣超換線的標的。

美元指數 5 月初至 21 日上升 0.71%，歐元匯率小貶 0.56%、日圓匯率升值 0.82%、英鎊匯率貶 2.65%，顯見國際匯市除飽受脫歐爭議引發政局不穩的英鎊外，其餘主要關鍵貨幣匯率均維持穩定。5 月同期間，人民幣匯率貶 2.5%、韓圓貶 2.6%、台幣貶 2.07%，對照中、台、韓三地股市同步重挫，顯見外資賣超股票後，正將資金做匯出動作。美、中貿易戰演變成雙方互相提高關稅的惡性循環，除讓屢創新高的美股那斯達克、費城半導體指數漲勢嘎然而止，更讓產業供應鏈緊密連結的中國、韓國、台灣等三地股、匯市同步成為重災區。

台灣 4 月外銷接單年增率負成長 3.7%，較前 4 個月衰退幅度縮小，累計前 4 月外銷接單年增率負 7.24%，較前 3 個月的負 8.42% 縮小，但單月年增率則連續 6 個月衰退，顯示外銷接單惡化情勢雖因去年 4 月基期較低而緩和，但尚未出現落底徵兆。

我國 4 月對中國及香港地區外銷接單年增率負 9.9%，衰退幅度較 3 月的負 13.7% 下降，前 4 月累計對該地區外銷接單年增率從首季的負 14% 縮小至 13%，但單月年增率則連續 6 個月負成長。前 4 月中國及香港地區外銷接單佔全部接單金額的 25.1%，對該地區實際出口佔全部出口的 38.3%，對中國出口很高比率為中間零組件及原物料，並在中國加工生產後外銷歐、美地區，中國遭美國大幅提高關稅後，短期勢必造成台灣對中國地區出口及接單的衝擊，但從前 4 月我國對美國出口年增率達 19.9%，可見美國進口商已將部分原先自中國進口的商品轉至台灣，若此趨勢形成，則將有助於台灣對外出口動能的恢復。

2019 年前 4 月累計資本設備進口年增率達 15.67%，顯示國內資本投資成長動能不弱，其中半導體設備前 4 月累計進口年增率高達 37.7%，為資本設備進口成長率最高的部門。美、中貿易戰引發台灣出口衰退，但台資自中國回流將提升投資成長動能，短期雖將造成出口受挫，但長期極可能是經濟結構轉型升級，醞釀下一波經濟成長動能的契機。

避開企業合併營收及盈餘貢獻高比例來自中國地區的投資標的

台股上市櫃公司財報已於 5 月中旬公告完畢，在美、中貿易戰短期不易休兵之下，讀者除應嚴控持股比率外，在台股投資標的選擇上，盡可能避開上市櫃公司的企業合併營收及盈餘貢獻高比例來自中國地區的投資標的，是目前最高的趨吉避凶投資策略。

下兩表為 2019 年前 4 月累計營收高成長且第一季稅後淨利及營業毛利年增率均高成長、外資近 5 日買超個股，供讀者追蹤參考。

營收高成長且第一季稅後淨利及營業毛利年增率均高成長、外資近 5 日買超個股。(郭恭克提供)