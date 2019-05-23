【馮冠華專欄】 貿戰的變數，全落在川普一人身上

今天推介 - 醫思醫療 (2138）

1) 上日港股市況總結 ：恆指週三窄幅上落，全日波幅只約 190 點，最終以 27706 點收市，上升 49 點。成交金額按日下跌約 20% 至 764 億，為 5 月 3 日後的新低。港股通南下總成交額 74 億，按日下跌約 18%，流向仍是淨流入，金額約 19 億。滬深股通北上仍是淨流出，金額再上升至人民幣約 45 億。藍籌 25 升 23 跌 2 持平。板塊方面，半導體及軟件股表現較強（二免三減半稅務政策出台，見點 2），火鍋股（包括呷哺呷哺（520）、海底撈（6862）及頤海（1579））也造好，手機設備、5G 概念及澳門博彩股整體也不俗。做空方面，佔大市成交微升 16.2%。牛熊證街貨最新比例為 57:43，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 59:41，重貨區方面，熊證下移至 28100-28149，牛證也下移至 27150-27199。恆指期貨夜市收報 27573 點，上升 20 點，低水 84 點。港股 ADR 下跌 130 點，相等於恆指 27526 點。

簡評 ：昨天 A 股稍作回吐，而恆指則小幅上漲並結束 3 連跌，兩地的成交金額大幅下降，買賣兩閒。盤中傳來再有多間 A 股公司被美國列入黑名單，也看到多間外國公司聲稱和華為劃淸界線的消息；但市場反應並不劇烈，反而資金郤熱捧二免三減半稅務政策受惠股。政策出台的時間，確實會令投資者聨想到中央恊助科技企業渡難關，也不排除有更多補貼出台。除消 / 減少 扶持政策曾是中美談判的一環，昨天出台的二免三減半也可視作中美貿易談判已經反枱，美財長姆紐欽昨晚指沒有計劃到中國再談判也不是甚麼驚駭消息了。

筆者覺得中方意態堅定，現在貿戰的變數，將全落在川普一人身上。可供他選擇的路也越來越狹窄；得罪美企再加徴餘下的關稅、再用拖字訣把事件押後、再用和習近平通訊去滅火、參考在英國提出的建議，即和華為簽訂「無監控恊議」等等。或許總統先生的年紀不輕，已忘掉狼來了和國王的新衣這些童話的寓意了。

筆者仍然建議讀者關注人民幣七算和上證近日的雙㡳點 2838，感覺這倆均是最後的防線，一旦跌破，將觸發新一輪的沽壓。政治市難測，若川普又施展中國川劇的變臉，市況大逆轉向好也不奇。至於港股方面，仍處被動角色。防守股不平宜，弱勢股也不安心推介，消息面利好的公司也不多，醫思醫療 (2138) 的盈喜較吸引筆者眼球。純本土公司不受貿戰影響，往績殖利率也逾 5%，可留意。

2） 財政部發佈集成電路設計和軟件產業企業所得稅政策的公告，在 2018 年 12 月 31 日前自獲利年度起計算優惠期，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年按照 25% 的法定稅率減半徵收企業所得稅，並享受至期滿為止。

3）美股上日市況總結：美股三大指數週三下挫。當中道指下跌 100 點或 0.39%，標指和納指則分別下跌 0.28% 及 0.45%。十年期債息最新報 2.38%，美滙指數最新報 98.1，紐約期油最新報 61.42 美元。

4）個股訊息 ：

冠捷科技（903）公布，截至 2019 年 3 月底止首季純利錄得 470 萬美元，去年同期則虧損 800 萬美元，不派季度息。集團收入較去年同期下降 8.5%，錄 20.04 億美元。受惠於對沖收益 500 萬美元及間接成本按年下跌 6.8%，集團經營利潤錄得 0.3 億美元，按年升超過一倍。（蘋果日報）

醫思醫療 (2138) 發盈喜，預計截至今年 3 月底止全年收入和除稅後溢利將按年分別增加超過 35%，主要因期內業務銷售及營運效益增長；新收購及開拓的業務的貢獻，及投資物業上的估值增長。（蘋果日報）

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