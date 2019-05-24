【邱志昌專欄】若有股災，作祟者：匯率大貶！

壹、前言

(圖一：身負重責大任的中國國務院副總理劉鶴，鉅亨網)

中國大陸國務院於 2019 年 5 月 14 日，宣佈從 2019 年 6 月 1 日開始，要對 600 億美元、美國進口 2000 多項產品課徵 25% 的進口關稅；內容羅列有 4 批清單。這個舉動用意與針對，完全回報在美國談判的副總理劉鶴所遭受的困局，以牙還牙。也讓白宮理解，勒索中國是有底線的。要對中國課徵 25% 的關稅？這就是底線！在狂傲的推文中，川普千篇一律以我贏了、中國壓錯邊、我會繼任總統等，橫掃世界媒體；川普可能狂妄到了極點，引發中國強烈反擊。

貳、美國行事作風恐會惹來麻煩？

在兩軍短兵相接之際，窮寇莫追、陌路不深入；美國政府可能多犯錯了，大陸既不是窮寇、但是它要回擊的手法，可能是美國不會熟悉的。美國所有的攻擊策略多是擺在檯面上，事先預警、照章行事；但是中國的回擊多是不溫不急、徐徐而來、偶爾回擊。這在中國過去的經濟政策上常見；一方面就是以逆境訓練、淘汰、或是逼迫自己企業去升級轉型，以外力去使本國企業面對新環境、易子而教。由人民幣匯率的變化，可以理解大陸企業對此伊戰爭兩軍相接的劇烈反應，但是由匯率變遷的形態上，陸企並無完全看空的畏懼；這樣的折磨拖久，沒倒的企業會增加競爭力，也並非苦中作樂。

第二個因素是以拖待變，這是所有中過歷史以來，對付戰爭的招數，圍城而不攻擊，讓敵對的一方莫名其妙，不知你到底是要攻、還是在守、或則是準備投降？中國的智囊團可能把這場貿易戰爭，切成好幾段；而且有可能是以美國每任總統的任期，去切成幾個戰爭期。對於美國來講，它的謀略較為彰顯，一年期間之內就進入熱戰期，貿易本業的招數幾乎傾巢而出、全部出手；且已經擴大為聯合歐盟、日本等，同仇敵愾對付中國 5G。川普最長任期為 8 年、最短任期就是 4 年。在兼顧內政選票之下，川普的手段大概多是，以貿易與經濟手段對付中國；目前主打的關稅，以關稅為攻堅大砲殺聲震天；當然配合關稅之外，還有智慧財產權、301 條款、匯率懲罰報告、及反傾銷、反補貼等等。

(圖二：大家別為我操心，我的任期是 8 年，鉅亨網)

叁、中美貿易戰爭從歐巴馬時代就開始！

其實美國在歐巴馬總統時代，就開始對付中國的貿易戰爭，依序是匯率報復、反補貼關稅等等；只是歐巴馬並未祭起貿易大戰的高關稅旗，因此也沒搞到驚天動地。一、中國的智囊一定清楚，過去對付日本、美日貿易戰爭也是如此打法，先是匯率戰爭，日圓對美元長期大幅升值，再來就是關稅；美國在打貿易戰爭似乎是舊法重施、手段沒有多大變化，只不過加上川普似無又有的大聲公。不過不一樣的是，兩大勁敵的經濟型態完全不同，日本是資本主義、大陸是國家資本主義；日本的經濟由民企決定，中國則是國家完全支持的資金支持，政府不撤資、科技研究照樣進行。二、大陸的政體較難在貿易戰爭中動搖；日本是政黨政治，除了安倍晉三、每任首相在外貿易襲擊之下，碰上內政的問題，幾乎就招架不住；就如每次提消費稅，首相想執行就得弄到下台。三、而中國大陸則並非像日本一樣，軍事上、中、美是對峙的，甚至是間接對幹過的；日本曾經也是美國二戰的軍事敵人，但是中國是戰勝國；日本是戰敗而被美國監管過的國家；中國的內需消費市場也遠大於日本。

中國解套貿易戰爭的方法，不會像日本武士刀精神，美國一個口令，日本政府就焦頭爛額；中國有 8 年抗戰精神，它可能會一拖再拖，拖死狗。川普的刀口遇上海綿，也桶不出甚麼大傷口。上有政策、下有對策；大陸每天有黑市交易。過去在人民幣有兩價交易之際，上海的幾大飯店多是黑是買賣中心，大企業多在這些飯店交易；外匯管制？台商就從兩地銀樓大做買賣。當然，這些黑是多是小規模，但是當時人民幣兩個價格，市場交易的確盛行。中國當然知道被美國貿易戰搞垮的後果，就是像日本經濟失落的 20 年，中國要避開這個宿命，看來只有運用內需市場，還有漸漸成形的一帶一路。未來 20 年中，中國 GDP 超過美國機率相當高，但只要美元與美軍獨大、全球部署格局不變，世界還是中美兩強對峙，中國成為霸主的機率還是低。世界上成為霸主多是難免軍事較量，這也是當代部分年輕學子的遠見。從貿易談到這些發展已經很複雜了；可見全球的局勢正在劇變，而這兩代人多無法迴避。

由近幾個月人民幣匯價檢視，這次宜注意類似 1997 年的亞洲金融風暴，當時是外資從泰國大撤退，接著引發骨牌效應，但卻只有人民幣堅守天安門，成為中流砥柱。但這次是不是剛好相左？因為 2018 年起人民幣就貶值之聲震天，有的預測會到 7 元、後來美國川普在事抓狂時，還要對其它 3,000 多億美元課稅，終於波及到非常穩定的台灣權值股，5 月 17 日台積電一天跌掉 5 元，成了提款機。但是用心檢視，當天新台幣兌換美元，已經貶值到 31.32 兌換 1 美元；外資每次多因為畏懼匯率貶值殺過頭，這次是否也會如此？為什麼 269 元 / 股不用 30.7 元匯率獲利？要在 245 元 / 股、用 31.32 元去砍？差那麼多？這也無法替外資回答，只能說它們無膽、貶怕、跌醒了。莫非中國快完蛋了，人民幣匯拖著一拖拉庫的亞洲貨幣，一齊向美元投降；因為貿易大戰還有更慘的續幕，因此外資恐慌性由亞洲撤出，引發第二次亞洲金融風暴？不過依照多次經驗，通常有這種現象出現時，多是天國已近、績優股價底部快到。

如果是這樣的匯率貶值，這也是當時美、日貿易大戰未曾有過，當時日圓是邊打卻邊升值，這讓日本資產價格也泡沫化。今年 A 股雖然也進入 MSCI，但是匯率與股市的走法多與日本不同，陸股走它自己的路；對照結果顯現日本是受制於美國。中國大陸的每項經濟建設、似乎較能獨立於對外貿易戰爭外。因為目前無可避免的全球化，因此大陸這次要擺脫貿易戰，要避擺脫科技戰較為困難。中國要突破美國的貿易政策圍剿，除一帶一路外、金磚國家的結盟、即與非洲等國的貿易經濟往來，多是可以作為小後盾。本文認為，這次貿易戰最重要的是它對東協的經濟影響；當中國國企需要產業鏈時，東南亞的越南、泰國與馬來西亞、新加坡、印尼的合作多是主要連結；中國要以何種策略整合東南亞國協，成為對付美國的最大關鍵，人民幣最好不要破 7。

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何股市、個股絕無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)