歐洲貿易代表：已準備好貿易談判 但美國還忙著與中國作戰

歐洲首席貿易談判代表 Cecilia Malmstrom 週三 (22 日) 表示，歐盟已經獲得授權，準備好與美國的談判，但美國現在的焦點放在中國，恐怕還沒有準備好。

實際上，除了與中國正陷入關稅大戰，並圍堵中資企業外，美國仍在與日本、墨西哥和加拿大等國進行談判。

Malmstrom 說：「我認為美國還沒準備好開始關稅談判。」

Malmstrom 表示，她在週三早些時候，已經和美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 會面，這是歐盟成員國批准執委會進行談判後，1 個月多來雙方首度見面。

歐盟這次獲得的談判授權，並不含農業部分，但這是美國要求的談判範圍。

Malmstrom 說，如果雙方同意談判前進，那麼預計很快有所進展。但她相信，美國現在主要的焦點放在與中國的磋商。

美國總統川普與歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker)，在去年達成貿易協議框架的政治共識，將大幅削減兩地區之間的工業關稅，美國也同意暫停對歐洲出口汽車加徵關稅的威脅。

川普上週表明，暫時不對歐洲汽車加徵新的關稅，但表示歐洲汽車構成國安威脅，必須人為減少進口。Malmstrom 表示，這種人為限制不符合世界貿易組織規則。