以太坊基金會 5 月 21 日發布最新進展報告指出，預計明年將在整個生態系統的關鍵項目上投入 3000 萬美元預算，計劃以「構建未來、擁護當前、團隊成長」三管齊下推進以太坊網路的開發進程。

根據報告，以太坊基金會所編列的預算多寡將不受以太幣往後的價格走向影響，3000 萬美元將用於三大管道：未來項目分得 1900 萬美元；當前項目分得 800 萬美元；其餘 300 萬美元則投入開發者教育訓練 。

換言之，大部分的資金將流入以太坊 2.0 、第二層擴展項目（State channels、Plasma）、eWASM 及形式驗證等項目。接下來的次要部分則是為以太坊 1.0、Geth、Solidity、Web3.js 和 Ethers.js 等計劃作預留。最後，預算的少部分將被編入開發者的教育經費和到職訓練、Devcon 和 ETHGlobal 等社群活動組織經費，以及持續改進 ethereum.org。

另外，以太坊基金會還回顧了過去一年的功績。當中，以太坊 2.0 已順利從研究項目轉向工程項目，而以太坊基金會所支持的客戶端團隊 Nimbus、Prysm 及 Sigma Prime 均已上線。

接下來的數個月內，以太坊基金會將陸續投入資源用於測試和審核，並將正式驗證存款合約和規範信標鏈 Beacon。

Twitter 截圖

就以太坊基金會這份預算分配，Adamant Capital 聯合創始人 Tuur Demeeste 在推特上提出「錢可以買來技術突破嗎？讓我們拭目以待」。對此，Vitalik Buterin 回應表示：「我們實際上已就全面實施以太坊 2.0 取得了所有研究突破。這已經持續約一年了。」

以太坊基金會最初是於 5 月 10 日在 ConsenSys Ethereal 峰會上首次發布 3000 萬美元預算的消息。執行董事 Aya Miyaguchi 解釋道，以太坊基金會主要依據 4 大標準來決定預算額度，分別為：團隊所解決的問題之重要性；團隊所解決的問題之急迫性；解決方案之獨特性；以及預算是否將產生次級效應。

Miyaguchi 接著表示，該基金會打算增加學術界對以太坊技術的參與程度，直接與學術機構合作，吸引優秀的研究及開發人才。過去，以太坊基金會已在斯坦福大學和麻省理工學院舉辦了三場技術研討會。

這篇文章 3000 萬美元構建未來、擁護當前 以太坊基金會公佈未來 12 個月預算分配細節 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』