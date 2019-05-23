隸屬於俄羅斯莫斯科交易所集團的國家清算存管局 (National Settlement Depository，簡稱 NSD) 日前宣佈，計劃下個月在瑞士推出基於區塊鏈的加密貨幣存管平台 D3ledger。

註： 去中心化數位儲存庫（Decentralized Digital Depository，簡稱 D3）是 NSD 於 2017 年啓動的項目， 旨在為投資機構提供合規管道來保存數位資產，並且整合了與區塊鏈公司 Waves 合作開發的加密貨幣錢包。

NSD 創新總監 Artem Duvanov 一早相中瑞士的投資環境和及其加密貨幣市場的潛力，他指出，「法律方面，瑞士允許好幾種證券進行代幣化，這是其一，接著也因為這樣塑造了市場需求，所以還是對整件事情最有利的。」

推出初期，D3ledger 將追蹤數個資產的所有權：一家小型醫療保健公司未註冊股票的證券型代幣、由日本科技供應商 Soramitu 開發的加密貨幣 sora 、比特幣、以太幣以及任何 ERC20 代幣。 然而，就比特幣和以太幣而言，這些資產將會比照存託票據（Depository Notes）的方式進行交易，類似於外國公司股票的存託憑證（Depository Receipts）在美國交易所的交易方式。Duvanov 表示，「也就是說，用戶在我們平台上所持有的比特幣，實際上是一些比特幣存託票據。」

Duvanov 所述，這種操作模式必須使用多重簽名智能合約在公鏈網絡上「凍結」比特幣和以太幣，然後在 D3ledger 網絡上發行權利。他接著補充道，「D3ledger 背後的想法是結合緩慢的公鏈網絡和相對快速的私鏈網絡。這是去中心化的代幣持有方式，因此沒有監管風險，就如同你將比特幣存放在交易所一樣。」

根據 Duvanov 的說法，接下來會在 D3ledger 平台上添加一個信譽良好的穩定幣，允許用戶在無須面臨交易對手風險的情況下，進行加密貨幣場外交易（OTC），同時也能達到款券同步交割，即一手交錢、一手交貨。

另一方面，另一家傳統金融市場基礎設施​​供應商「德意志交易所（DeutscheBörse）」也選擇在瑞士進行證券代幣化的試點計劃。

與此同時，瑞士國家證券交易所 SIX 也正在開發以區塊鏈技術為基礎的平台，用於推動代幣化證券的交易服務「SIX Digital Exchange (SDX)」。去年 7 月，SIX 表示 SDX 將在 2019 下半年投入運營，首先是對股票和債券進行代幣化，然後再繼續探索其他實物資產進行代幣化的可能性。

此外，SDX 還專注於證券型代幣發行（STO），交易所執行長 Romeo Lacher 曾表示 SIX 或將通過 STO 籌集資金。對此，Duvanov 認為，SIX 這番說法不僅能吸引到其他平台提供商，更可能推動瑞士在法律上的變革，「我認為有一些新的法律提案是由 SIX 項目間接推動的。我很確定，因為據我所知的法律更改提案都相當符合 SDX 的要求。我認為 SDX 項目將推動瑞士法律的變化，因此大家都會效仿。」

SIX 發言人回應，該交易所「正與相關監管機構保持密切聯繫。因此，我不會將其稱為推動法律變革，而是成為共同成長的夥伴，一起解決法律中所遇到的潛在問題與挑戰。至於其他人選擇到瑞士，尋求以受監管的方式來探索數位資產，其實並非意料之外的發展。 我們深知，越來越多的基礎設施供應商正在進入數位資產領域，這足以證實我們已經步入正確的軌道。」

這篇文章 瑞士乃兵家必爭之地？俄羅斯清算存管局參戰，推證券型代幣存管平台「D3ledger」 最早出現於 區塊客。

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