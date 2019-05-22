外資連11賣 平去年股災紀錄 台幣此波重貶2%

台北匯市今 (22) 日外資肅殺氣氛高於股市，最低一度來到 31.584 元，貶值多達 1.24 角，可觀察到，儘管加權指數終場翻黑但僅小跌 7.28 點，但外資今日賣超再度擴大至超過百億元，累計已連續賣超 11 個交易日，平了去年 10 月股災的連賣紀錄，金額共 1028 億元，在此同時，11 個交易日來台幣共貶值達 2%。

台幣今日以 31.465 元、小貶 0.5 分開盤後，隨即越走越低，最低一度來到 31.584 元、貶值 1.24 角，尾盤貶幅略有收斂，終場兌一美元以 31.53 元作收，貶值 7 分，貶幅 0.22%，台北外匯經紀公司成交值達 13.65 億美元，創今年 1 月 4 日以來最大量。

外匯交易員指出，這 11 個交易日以來台幣已重挫 2%，並突破 31.5 元心理價位，此次沒有守住 31.5 元，且未見外資停止匯出以及台灣央行有明顯動作前，不排除很快見到 32 元。

觀察外資今日現貨賣超擴大至 111.2 億元，近 11 個交易日累計賣超高達 1028 億元，同時今日對台指期貨淨多單也減碼 3585 口至 47497 口，法人表示，外資仍維持偏空態勢，目前顯然是投信接單，部分主力和散戶有意逢低承接，再加上八大行庫進場護盤。