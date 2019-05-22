外資大逃殺悲觀訊號未除 台幣貶破31.5元 亞幣最弱

台股加權指數近期略有止跌跡象，不僅昨日 K 線收紅，今日盤中也續漲約 20 點，不過，匯市卻持續見悲觀的訊號，台幣早盤已貶破 31.5 元心理大關，最低來到 31.549 元，最多貶值 8.9 分，貶幅近 0.3%，在亞幣中最為弱勢。

台幣今日以 30.465 元、貶值 0.5 分開盤後，越走越低，與股市表現脫鉤，盤中持續遭壓在 31.5 元上，至上午 11 點最低已來到 31.549 元，貶值 8.9 分，貶幅逼近 0.3%，續創 2017 年 1 月下旬以來新低。

匯銀人士指出，上午盤台幣偏弱，且越走越低，目前尚未看到外資明顯停止匯出的訊號，已呈現連 5 貶，在貶破 31.5 元價位後，恐持續朝 32 元大關靠攏，而目前並未見到台灣央行有明顯的動作。

觀察主要亞幣，今日以台幣貶幅較重逼近 0.3%，韓元貶逾 0.2%，人民幣、日圓、星元和泰銖則是貶不到 0.1%，外資從台股提款的態勢相當明朗。

分析師認為，目前物價平穩，4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率雖來到為近 6 個月來高點，但僅 0.66%，仍明顯低於央行定義的通膨標準 2%，台幣貶值對物價的壓力應尚在央行可承受的範圍內，反而在此情勢下，有助電子出口商的業績表現。