台幣貶值資產股竄出 三陽創10個月新高價

隨著近期新台幣貶破 31 元關卡創去年 10 月以來低點，加上部分資金尋求避風港，資產股買盤搶進，今 (16) 日由三陽 (2206-TW) 領銜大漲，一度漲逾 8%，最高來到 21.9 元創 10 個月來新高價，而大洋 (1321-TW)、台火 (9902-TW) 漲近半根停版，國產 (2504-TW) 和農林 (2913-TW) 也有 3% 漲幅。

三陽第一季稅後純益 19.79 億元，年增幅高達 790%，每股純益 (EPS)2.41 元，主要是因出售北市內湖區安康段 15-7、15-9 地號共二筆土地予興富發建設，業外認列土地處分利益近 18 億元。

隨著三陽的資產開發業務增加，三陽已成立營建部專責推動，包括內湖潭美段自有土地的合建開發案，內湖浩漢 NOVA 設計中心大樓以及新豐的三陽零件中心等。

另一方面，三陽於越南 VMEP 北越河西廠正與當地業者合作開發為住商區，後續還有 VMEP 南越同奈省總廠、中國廈杏摩托車廠廠區均可望循河西廠模式開發，令投資人高度看好未來潛在貢獻。

而三陽日前透過子公司上揚資產，取得農林股權 8.01%，成為農林最大單一股東，由於由於三陽董事長吳清源熟稔土地開發，因此，農林的後續資產開發狀況也受到市場關注。

農林最新消息是，位於苗栗銅鑼的二大開發案，獲苗栗縣政府核定完成用地變更，其中，綜合區開發案預計興建購物中心、工商服務和展覽館等，而住宅社區開發案則興建住宅別墅約 300 戶。