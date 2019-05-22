【華冠投顧】漲跌變化速度快 短線操作不戀戰

台積電等半導體股跌深反彈，金融與傳產股失血陷入盤整，週選擇權結算日多方只想守住 10500 點，多空盤面上並未出現激烈拼殺。陸股面對川普政府的連續性打擊，一天ㄧ利空，每天都針對一家大型陸企。陸股昨天稀土產業是盤面主流，讓多頭持續點火滬深股市，今天受利空消息回軟，上証跌 0.49%，深証跌 0.51%。相信未來中共還有有更多政策面利多救市，如降息或減稅。台股外資今天賣超 111 億元，電子指數無量反彈，遇到 5MA 就留下上影線，金傳類股不宜失血過速，盤面無主流將會引發空方反撲。OTC 量價齊揚站上半年線，多頭面對 10MA 壓力，多方必須趕快拉抬反攻年線。

台股量價背離過高，電子股必須補量持續上攻，加權指數才會有較大的空間。台積電今天果然反彈，但我估計季線就是反壓，價差最多就是 10 元。美國政府昨天砲口向無人機的大疆後，今日又針對海康威視。這已經不是偶然的抱怨，而是有計畫要拔除川普團隊的眼中釘肉中刺。今天 (3042) 晶技高層公開挺華為，股價卻幾乎收在最低(日前台積電也出現過)。由以上可推知，台灣供應鏈遲早必須選邊站，這無關企業與經濟問題，而是未來共產與民主陣營的政治爭霸。川普霸氣到底，寧願 5G 發展時成延後，也不讓華為主導全球通訊規格，美元與金融是美國操控友邦的工具，也是教訓不聽話小弟的手段。

台股盤軟下跌 7.28 點，成交量 948.5 億元，多方無意追價。目前以反彈格局視之，科技電子類股上攻年線卻無法站穩，就是賣出時機。短線進出是目前股市生存策略，多頭別貪心戀戰，華為概念股因有政治因素，選股不宜作為投資標的。本週最重要的總經指標: 離岸人民幣 7 元整數關卡是否失守!!

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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