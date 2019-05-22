【華冠投顧】外資大賣111億 大盤僅低量小跌 「期貨」為明日再次拉抬埋伏筆???

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤比較可惜的是差 "一點" 就能正式收過前一日高點，組合出完全的Ｋ棒「陽線吞噬」轉折型態，就看隔日能否量縮收過昨高，搭配日 RSI 指標出現底背離訊號，短線可望正式展開反彈波」。

在美股反彈背景下，今日大盤早盤一度上攻逼近十日線，但受到亞股不給力拖累以及週選擇權結算干擾，隨後緩步震盪走低，終場由紅翻黑 - 7 點，OTC 指數 + 0.02%。

今日大盤續創低量，整體賣壓不算大，邏輯上要收過昨高的難度亦不大，然因近期盤面的調節力道主要來自於部分對匯率敏感的外資出逃，此一屬性的賣壓看來仍未竭盡，多頭硬拉將會造成控盤成本升高，此外今日還有結算壓盤的賣壓存在以及亞股尾盤普遍回落的不利因素，多頭正式扭轉Ｋ棒慣性的動作尚無法達標。

今日比較特別的是期貨振幅小於現貨，早盤當現貨拉抬時，期貨跟進幅度有限，彷彿已知稍後會下壓，但中尾盤現貨真的下壓時，期貨跟進幅度也有限，非但守住早盤低點，也大致撐在中盤低點附近，有可能為明日再度嘗試拉抬埋下伏筆，但不管如何，Ｋ棒慣性須先扭轉，才算多方重掌發球權，反之，多方防守點仍看 5/14 低點 10363。

＜【安打、安打、全壘打】~ 潛力股集錦＞

五月初昇楷操作策略有效避開台股 700 多點的急跌，並自 5/14 開始鎖定潛力股布局，盤後影音分享的『運動大聯盟』個股像是《1477 聚陽》、《9938 百和》... 等，更是沿著五日線一路逆勢向上，有跟到的好朋友請自設停利。

此外，上週贈送的「強股口袋名單」，具有 8% 以上現金殖利率護體的《日正當中》，今日創下五月份以來收盤新高，距今年高點僅咫尺之遙；大咖連日買超加持的《紅光滿面》沿上揚月線穩步行進；投信近期悄悄佈局的《極品小籠包》位在頸線之上強勢整理。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，川普政府給予華為寬限期，部份華為概念股如《3105 穩懋》、《2379 瑞昱》、《6213 聯茂》、《3034 聯詠》... 等跌深反彈；美國考慮將中國海康威視列入貿易黑名單，可望受惠轉單效益的安控廠《3356 奇偶》、《3454 晶睿》雙雙大漲；其餘相對強勢的個股尚包括《5483 中美晶》、《6214 精誠》、《1736 喬山》、《8462 柏文》... 等。

弱勢股方面，近期強勢股普遍回檔整理，以《2406 國碩》、《2404 漢唐》、《4943 康控 - KY》... 等修正較重，跌幅較重的個股則包括《3406 玉晶光》、《8046 南電》、《3017 奇鋐》... 等；被動元三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》今日同步回跌，維持橫向嘗試築底走勢。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。