馬斯克旗下xAI正式發表Grok 3 超過100萬人在線觀看

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-18 14:25

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太平洋時間周一（17 日）晚間 8 點（台北時間周二中午 12 點）， 全球首富馬斯克旗下 xAI 舉行 Grok 3 線上發表會，超過 100 萬人在線觀看。

在數學推理、科學邏輯推理、代碼寫作等能力方面，Grok-3 在多項 benchmark 測試中均取得比 DeepSeek-v3、GPT-4o、Gemini-2 pro 更優異的效果。目前 Grok 3 已經在 xAI 內部運行了 2 周。

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馬斯克及其團隊表示，Grok 3 也將具有類似 DeepSeek R1 和 OpenAI o3 Mini 的推理能力。

從各項指標來看 grok 3 一舉超越所有模型，排名世界第一，有推理模式，有 deep research 功能，還有 big brain 模式。

馬斯克上周在杜拜世界政府峰會視訊通話中預告了 Grok 3 推出，並稱這款聊天機器人具有「非常強大的推理能力」，是「地球上最聰明的人工智慧（AI）」。

Grok 3 使用 10 萬個輝達 H100 GPU，提供 2 億個 GPU 小時的訓練時間，比 Grok 2 快十倍。在 Grok3 中大規模安裝更多計算能力，使其能夠在更短時間內運行大數據集，同時提供更高的準確性。